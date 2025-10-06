Unul dintre cele mai mari avantaje ale „Bone-02” este faptul că se absoarbe treptat în organism pe măsură ce osul se vindecă, eliminând astfel nevoia unei a doua intervenții pentru îndepărtarea materialelor de fixare. Testele de laborator și primele aplicații clinice au demonstrat eficiența și siguranța sa, procedura durând sub trei minute, spre deosebire de metodele tradiționale care implică incizii mari și implanturi metalice.

Formula adezivului include compuși de calciu și proteine speciale, care asigură o fixare solidă, flexibilă și sigură. Aplicarea sa necesită doar o incizie minimă, prin care adezivul este introdus în zona afectată, sigilând rapid fragmentele osoase. În testele clinice, peste 150 de pacienți au beneficiat de această procedură, iar forța de lipire a oaselor a depășit 180 kg, sugerând că produsul ar putea înlocui implanturile metalice în viitor. De asemenea, utilizarea adezivului ar putea reduce riscul de infecții și reacții adverse post-operatorii.

Deși pe piață există diverse cimenturi osoase, acestea nu oferă proprietăți adezive reale. Tentativele anterioare de a dezvolta un astfel de produs datează din anii 1940, dar au fost abandonate din cauza incompatibilității biologice. În prezent, autoritățile chineze au aprobat utilizarea clinică a „Bone-02” și planifică introducerea sa în spitale la nivel național, urmând ca, în paralel, să fie evaluată și capacitatea de producție pentru export global.

