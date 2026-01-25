Potrivit platformei elvețiene de servicii de întâlniri și erotice „Titt4Tat”, cererea pentru escorte a explodat în timpul evenimentului global, care a adus în stațiunea montană lideri mondiali, CEO de la companii mari de tehnologie și miliardari. În prima zi a forumului, 19 ianuarie 2026, cererile pentru servicii erotice au crescut cu 4.000%, ajungând la 79, conform publicației 20 Minutes din Elveția.

În trecut, platforma înregistra, în medie, doar două rezervări zilnice în Davos. În acest an, o proporție semnificativă a utilizatorilor provenea din SUA, Rusia și Ucraina, conform aceleiași surse.

Cererea pentru femei de culoare a crescut considerabil în 2026, a menționat platforma. Ziarul regional francez „La Dépêche” a raportat că printre lucrătoarele sexuale se numără studente, profesoare sau călătoare care încearcă să câștige bani suplimentari de la participanții înstăriți.

Deși unii clienți au cheltuit sume impresionante pentru servicii de escortă, inclusiv clientul care a angajat mai multe femei, aceștia au suportat și alte cheltuieli ridicate pentru băuturi, cazare și transport, conform New York Post.

