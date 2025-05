„Am sesizări că ar putea fi vorba de grupuri infracționale organizate”

Consilierul local Silvia Chițac (PNL) a ridicat, în ultima ședință a Consiliului Local Timișoara, problema cerșetorilor care sunt tot mai frecvenți în centrul istoric al orașului. „Ce facem cu persoanele care cerșesc în zona Pieței Unirii? Fenomenul este în creștere și, din păcate, am sesizat că sunt foarte mulți minori care nu doar că cerșesc, dar pândesc bancomate, vând flori care seamănă izbitor cu cele din spațiile verzi din Timișoara. Am sesizări că ar putea fi vorba de grupuri infracționale organizate pentru că oamenii susțin că acești minori dau sume de bani unor persoane cu glugi și șepci care nu sunt identificate. Aș vrea să știu dacă Poliția Locală are o statistică în acest sens. Ce măsuri a luat și ce măsuri își propune să ia ca să diminueze acest fenomen?”, a fost întrebarea consilierei locale.

Consilierul local Silvia Chițac (PNL)

„Sunt ridicați de un microbuz care vine și îi culege”

Teoria Silviei Chițac a fost confirmată de viceprimarul Ruben Lațcău, care a spus că vrea să relateze o situație la care a asistat personal, dar care i-a fost și relatată de un cetățean. „Există cerșetori în centrul Timișoarei care în fiecare după-masă sunt ridicați de către un microbuz care vine și îi culege. Avem, de fapt, de a face cu un fenomen infracțional organizat. (…) Până la urmă, aici vorbim de rețele criminale care aduc oameni din țară pe care îi țin probabil în diverse condiții și pe care îi scot pe străzi la cerșit. (…) E evident că avem un fenomen criminal organizat”, a susținut Lațcău.

Viceprimarul Timișoarei a explicat că Poliția Locală îi ridică pe cerșetori de pe străzi și îi duce la centrul de asistență socială, dar acolo nu pot fi ținuți cu forța și în aceeași zi se întorc pe stradă. „Poliția Locală poate să ridice un cerșetor, îl duce la Direcția de Asistență Socială. Conform legii nu avem posibilitatea să-l reținem. El este eliberat și se întoarce înapoi la cei care îl duc la cerșit, cel mai probabil cu forța”, a mai punctat Ruben Lațcău, în plenul Consiliului Local Timișoara.

„Nu ajung aici cu autostopul sau cu BlaBlaCar”

Ruben Lațcău a propus ca toți consilierii locali să semneze o petiție prin care să ceară Inspectoratului Județean de Poliție Timiș „ca aceste grupuri criminale organizate care funcționează și care exploatează prin cerșit oamenii în Timișoara să fie urmărite și legea să fie aplicată”. „Este evident că acești oameni care vin din diverse județe ale țării în Timișoara la cerșit nu ajung aici cu autostopul sau cu BlaBlaCar ori cu propria mașină. Este evident că vorbim de niște grupări criminale organizate”, a insistat Lațcău.

Viceprimarul a spus că instituțiile din subordinea guvernului care „au mii de angajați, bugete de zeci de milioane de euro sau dacă nu, sute de milioane de euro” să se ocupe de gestionarea situației. „Ca să putem să oprim acest fenomen e nevoie ca IPJ Timiș și toți domnii chestori și inspectori-șefi de acolo să se pună să lucreze. Dacă eu am observat doar umblând prin centru faptul că acești oameni sunt culeși în anumite microbuze și am făcut și o sesizare în acest sens, cred că este clar că vorbim de un fenomen mult mai amplu și acesta trebuie să fie adresat în primul rând de Poliție”, a mai spus Ruben Lațcău.

Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei

„Sunt convins că fac sume foarte mari de bani”

Ruben Lațcău s-a declarat „convins” că grupările aflate în spatele cerșetorilor „fac sume foarte mari de bani de pe urma exploatării acestor oameni”. „Sunt convins că mulți dintre ei nu au libertatea de a decide dacă fac sau nu fac cerșetorie. Vorbim de exploatarea efectivă a acestor persoane vulnerabile. E nevoie ca Poliția Română să atace răul de la rădăcină”, a mai susținut viceprimarul.

Viceprimarul a insistat că prin ridicarea repetată a cerșetorilor și întoarcerea lor în stradă nu se face altceva decât să îi distragă pe polițiștii locali de la alte probleme ale orașului și să se risipească bani de la bugetul local.



„Problema aceasta nu se va rezolva câtă vreme nu rezolvăm problema grupărilor criminale organizate care exploatează acești oameni și care produc bani cu ele. Cu siguranță, aceste grupări există pe radarul DIICOT și al Poliției Române. Statul român trebuie să-și facă treaba pentru că dacă noi în mod constant vom cheltui banii municipiilor ca să tratăm simptome, fără să ne adresăm cauzei de bază, nu vom reuși să rezolvăm această problemă”, a mai spus Ruben Lațcău în ședința Consiliului Local Timișoara.

Cerșetori. Foto: politialoctm.ro

Apelul disperat al Poliției Locale către cetățeni

La începutul lunii mai 2025, Poliția Locală Timișoara semnala că într-o singură lună a ridicat, de 126 de ori, 28 de cerșetori din centrul Timișoarei.



„Prezența acestora este simțită de cetățeni, localnici sau turiști, în special în zona centrală, unde, odată cu încălzirea vremii, sunt mult mai insistenți la terase, la colț de stradă, în fața magazinelor sau în zona Catedralei Mitropolitane, creând astfel disconfort celor care tranzitează zona Cetate. Doar luna trecută, din totalul de 50 de astfel de persoane, mai mult de jumătate, mai exact 28 au fost depistați în zona pietonală a orașului, între Catedrală – Piața Victoriei – Piața Unirii”, a anunțat Poliția Locală Timișoara în 9 mai 2025.

Potrivit Poliției Locale, cerșetorii ridicați au fost persoane în vârstă, tineri sau familii cu copii. „Cea mai eficientă măsură de a-i îndepărta rămâne realizarea de către cetățeni că nu trebuie să le mai ofere bani. Sancționarea acestora este ineficientă, deoarece nu își plătesc amenzile, iar legislația nu îi obligă să rămână în centre, unde oricum nu doresc să rămână pentru a se integra”, a mai transmis Poliția Locală.

Instituția a explicat că timișorenii semnalează frecvent prezența cerșetorilor și a oamenilor străzii, dar este nevoie ca oamenii să conștientizeze că oferindu-le bani îi mențin în stradă.

„Poliția Locală Timișoara face astfel, din nou, apel către populație că aceasta nu este o soluție, existând multe alte modalități de a-i ajuta pe cei care au într-adevăr nevoie de bani. Pentru a ne sprijini în continuare în semnalarea unor astfel de cazuri, cetățenii pot transmite sesizări la numerele de telefon ale Dispeceratului Poliției Locale, 0256.968 sau 0256.246.112, polițiștii locali deplasându-se pentru preluarea din stradă a persoanelor care apelează la mila publică și a celor fără adăpost”, este apelul Poliției Locale.

Cerșetori. Foto: politialoctm.ro

Sesizări către Protecția Copilului și Crima Organizată

Purtătoarea de cuvânt a Poliției Locale Timișoara, Daniela Seracin, a explicat pentru Libertatea că instituția pe care o reprezintă a sesizat în repetate rânduri autoritățile competente, în special în cazurile în care copiii au fost puși să cerșească.

„În anul 2024 și 2025 au fost întocmite un număr de trei adrese către Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, opt adrese către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, două către Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timișoara și una către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (cu mențiunea că toate cazurile care au vizat minori au fost conduse la această instituție), vizând un număr de 27 de persoane, din care cinci adulți cu nouă minori între șase luni și 16 ani, depistați la cerșit și 13 persoane care fie aveau diferite dizabilități vizibile, fie își motivau acțiunile prin existența unor intervenții chirurgicale pe care le-au făcut sau urmau să le facă”, a explicat Daniela Seracin.

Reprezentanta Poliției Locale Timișoara a subliniat că „cercetările privind apartenența la grupuri infracționale de trafic de persoane se realizează de către organele abilitate în acest sens, Poliția Locală efectuând demersuri de semnalare a cazurilor întâlnite în teren și care pot fi probate de cei în drept”.

Cifre contradictorii în rapoartele DIICOT

Rapoartele de activitate pentru ultimii doi ani (2024 și 2023) ale DIICOT studiate de Libertatea arată la capitolul dedicat traficului de persoane unele neconcordanțe în cifre. Astfel, potrivit bilanțului pentru anul 2024, DIICOT a identificat în 2023 122 de victime traficate în vederea exploatării, dintre care 23 au fost minore. Din raportul de activitate pentru anul 2023 reiese că în același an, numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de 422 de persoane (față de 368 în 2022), dintre care 134 de minori.

Libertatea a solicitat DIICOT un punct de vedere cu privire la aceste neconcordanțe din cifrele raportate în 2023 și 2024. În plus, Libertatea a cerut DIICOT să comunice dacă există în lucru la nivelul DIICOT Timișoara dosare de trafic de persoane sub forma obligării practicării cerșetoriei și dacă la nivelul DIICOT există o situație a victimelor exploatate prin obligarea practicării cerșetoriei. Până la publicarea acestui articol, DIICOT nu a oferit un răspuns.

Cazul tânărului cu handicap răpit la Timișoara pentru a fi obligat să cerșească la Cluj

Un caz tulburător a avut loc la Timișoara în august 2024. Un tânăr cu handicap a fost răpit din parcarea unui supermarket și urcat cu forța într-o mașină pentru a fi dus să cerșească la Cluj-Napoca. După două zile de la răpire, trei bărbați au fost identificați și reținuți. Libertatea a cerut DIICOT să comunice și stadiul anchetei din acest caz, dar până la publicarea acestui articol, procurorii nu au transmis un răspuns.

