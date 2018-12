Incidentul a avut loc joi seară, la centrala Con Edison din orașul american. Cei care s-au uitat pe cer și au văzut imaginea uluitoare și-au adus aminte imediat de peliculele Hollywood despre invazii extraterestre, însă autoritățile au linișitit imediat populația, transmițând că peisajul inedit are legătură cu explozia.

Fotografii și clipuri surprinse imediat după deflagrație au început să curgă imediat pe rețelele sociale.

There was a brief electrical fire at our substation on 20th Avenue & 32nd Street in Astoria this evening, which caused a transmission dip in the area. All power lines serving the area are in service and the system is stable. Photo: Michael Friedl, New York Times pic.twitter.com/vq2Ao46rhk

— Con Edison (@ConEdison) December 28, 2018