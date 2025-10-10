Rezervoare care s-au format de-a lungul mileniilor

Cantități uriașe de metan se află în rezervoare care s-au format de-a lungul mileniilor sub fundul mării din întreaga lume. Acest gaz invizibil, care poluează clima, poate scăpa în apă prin fisurile de sub ocean, dezvăluindu-se adesea printr-un flux de bule care urcă spre suprafața apei.

Se cunosc relativ puține lucruri despre aceste infiltrații subacvatice, cum funcționează, câte sunt și cât metan ajunge în atmosferă față de cât este consumat de microbii care se hrănesc cu acest gaz și trăiesc sub ocean.

Însă oamenii de știință doresc să înțeleagă mai bine, deoarece acest gaz superpoluant captează de 80 de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon în primii 20 de ani de existență în atmosferă.

Peste 40 de infiltrații în apele puțin adânci

Infiltrațiile de metan din Antarctica sunt printre cele mai puțin cunoscute de pe planetă, așa că o echipă internațională de oameni de știință și-a propus să le găsească. Ei au folosit o combinație de studii acustice efectuate de pe nave, vehicule telecomandate și scafandri pentru a preleva probe dintr-o serie de locuri din Marea Ross, un golf din Oceanul Antarctic.

Ceea ce au găsit i-a surprins. Conform studiului publicat luna aceasta în Nature Communications, aceștia au identificat peste 40 de infiltrații de metan în apele puțin adânci ale Mării Ross.

Multe dintre infiltrații au fost găsite în locuri care fuseseră studiate în mod repetat înainte, ceea ce sugerează că acestea sunt noi. Potrivit raportului, acest lucru poate indica o „schimbare fundamentală” în metanul eliberat în regiune.

Exfiltrațiile de metan sunt relativ frecvente la nivel global, dar anterior a existat o singură infiltrație activă confirmată în Antarctica, a declarat Sarah Seabrook, unul dintre autorii raportului și cercetător marin la Earth Sciences New Zealand, o organizație de cercetare. „Ceva despre care se credea că este rar pare să devină acum larg răspândit”, a declarat ea pentru CNN.

Anxietate și îngrijorare

Fiecare scurgere pe care au descoperit-o a fost însoțită de un „entuziasm imediat” care a fost „înlocuit rapid cu anxietate și îngrijorare”, a declarat Seabrook.

Teama este că aceste infiltrații ar putea transfera rapid metanul în atmosferă, devenind o sursă de poluare care încălzește planeta și care nu este luată în considerare în prezent, în predicțiile privind schimbările climatice viitoare. Oamenii de știință sunt, de asemenea, îngrijorați că metanul ar putea avea efecte în cascadă asupra vieții marine.

Nu este clar de ce se produc scurgerile de metan în regiune, dar cercetătorii investighează dacă acestea ar putea fi afectate de schimbările climatice.

La celălalt capăt al lumii, în Arctica, creșterea emisiilor subterane de metan a fost asociată cu schimbările climatice, a spus Seabrook, inclusiv temperaturile mai ridicate, schimbările nivelului mării și creșterea continuă și lentă a terenului după topirea ghețarilor în ultima epocă glaciară.

Se poate crea un cerc vicios, a adăugat Seabrook, în care schimbările climatice cresc scurgerile de metan, care la rândul lor accelerează ritmul schimbărilor climatice.

„Sunt ca un animal periculos”

Oamenii de știință se vor întoarce săptămâna viitoare în Antarctica pentru două luni, pentru a analiza mai în detaliu scurgerile.

Metanul este o „necunoscută reală, se ridică în atmosferă și nu știm de ce”, a declarat Andrew Thurber, profesor de biologie marină la Universitatea din California, Santa Barbara, și unul dintre autorii studiului.

Una dintre cele mai importante preocupări este ceea ce se întâmplă în Antarctica, unde există rezervoare vaste de metan, a declarat Thurber pentru CNN.

Dacă oamenii continuă să încălzească planeta, aceste infiltrații ar putea trece de la „un laborator natural la un epicentru al pericolului”, a spus el.

În anumite privințe, ele „sunt ca un animal periculos”, a adăugat el. „Sunt uimitoare de studiat și de înțeles, dar trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce pot face dacă sunt provocate sau subestimate”.

Un moment spectaculos a fost surprins în sudul Chile, recent, unde o bucată imensă din ghețarul Brüggen, cunoscut și ca Pío XI, s-a desprins și s-a prăbușit în mare cu o forță explozivă. Evenimentul rar a fost filmat, iar imaginile au devenit virale.



