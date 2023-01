Tânăra a depus o plângere la poliție pe 25 noiembrie și a povestit pe Facebook cum a decurs călătoria sa cu trenul pe ruta Craiova-București.

„M-a întrebat unde merg (deşi pe bilet scria foarte clar), dacă fumez, dacă am prieten şi ce caut singură la Braşov (aceasta era destinația finală). I-am răspuns politicos că merg în interes de serviciu. Apoi s-a legat de legitimaţia mea de student spunând că ştampila este falsă. Până la urmă a plecat şi nu s-a mai întors. M-am gândit că era plictisit şi avea chef de vorbă aşa că nu mi s-a părut nimic ciudat. Mi-am setat alarma telefonului să mă trezească înainte să ajung la Bucureşti şi la scurt timp am adormit“, a relatat tânăra.

Aceasta a povestit cum, la un moment dat, chiar înainte ca trenul să ajungă în Gara de Nord Bucureşti, controlorul a intrat în compartimentul în care era singură, şi a început să o agreseze sexual

„În momentul în care a sunat alarma m-am trezit şi am văzut că trenul era oprit. Buimacă de somn, am sărit în picioare crezând că am ajuns în gară. În acel moment, l-am văzut pe controlor în uşa compartimentului. A venit spre mine şi mi-a spus că a venit să mă trezească. M-am întins după bagaj, iar el m-a apucat de mână. M-a înghesuit spre geam şi a încercat lucruri greu de descris în cuvinte”, a mai spus tânăra.

Recomandări INTERVIU. Ce spun numele străzilor despre societatea românească. Sociolog: „Femeile reprezintă doar 6%, bărbații 94%. O inegalitate flagrantă”

În ultimul moment, tânăra a reuşit să scape, pentru că trenul ajunsese în gară. Într-o sesizare pe care tânăra spune că a depus-o la CFR şi poliţie.

„M-a agresat, m-a pupat pe gură, m-a lins pe faţă, m-a înghesuit în geam de parcă eram un obiect la dispoziţia lui. Şi cel mai tragic este faptul că parea aşa natural şi calm în tot ce făcea încât sunt convinsă că nu sunt prima lui victimă, că nu am fost doar o tentaţie de moment. În locul meu putea fi cineva mai puţin norocos, care de frica ar fi stat până la capăt”, a mai precizat tânăra.

La o lună de la incident CFR a anunțat că în urma anchetei interne desfășurate de companie angajatul a fost sancționat.

„În urma cercetărilor efectuate, coroborat cu probele administrate, comisia de cercetare a stabilit vinovăția conductorului de tren. Acesta a deservit trenul 79 din data de 17/18.11.2022, pe distanța Arad – București Nord. Pentru abaterea săvârșită de conductorul de tren, acesta a fost sancționat administrativ în conformitate cu pervederile art. 248, (1), din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată în anul 2011. În același timp au fost dispuse măsuri complementare pentru evitarea unor astfel de situații similar“, au transmis reprezentanții CFR.

Recomandări Cum s-a prescris dosarul judecătoarei acuzate de DNA că a luat mită de la ghicitoare pentru a da pedepse cu suspendare unor interlopi. „Eu ies la pensie și gata!”

CFR nu a precizat însă în comunicatul de presă sancțiunea concretă primită de angajat. Compania face trimitere la un articol de lege, care conține cinci subpuncte, printre care avertismentul scris sau desfacerea contractului de muncă.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un important om de afaceri, despre Revelionul petrecut cu Hagi: „S-a dus pe acolo, se uita... să spargă vitrina, aproape să le ia!”

Playtech.ro ULUITOR! Cine este femeia care stă lângă Putin în aproape toate aparițiile publice: ‘E timpul să fii pescar’

Viva.ro O mai ştii pe Lili din serialul La bloc? Ce face actriţa Mariana Dănescu, după ce a trecut printr-o dramă de care puțini au știut

Observatornews.ro "Înjurau, am fost împinsă". Misiune imposibilă pentru Denisa Ionescu, un medic din Constanţa împiedicat să salveze un copil căzut la pământ

Știrileprotv.ro Un joc video de război, la baza dezinformării asupra războiului din Ucraina. A fost folosit și în România

FANATIK.RO Cum a reacționat un chelner atunci când a văzut cât bacșiș a lăsat Mircea Badea: “Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați”

Orangesport.ro Decizie istorică luată de Halep în cazul de dopaj. Ce indiciu a primit de la un alt român

HOROSCOP Horoscop 3 ianuarie 2023. Scorpionii primesc un ajutor rar și prețios din partea contextului astral pentru a depăși anumite limite interioare

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!