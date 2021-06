„Tendinţa descendentă a relaţiilor UE-Rusia nu se poate schimba decât dacă Rusia pune capăt comportamentului distructiv”, a scris Charles Michel pe Twitter după o convorbire telefonică cu preşedintele rus, Vladimir Putin.

I conveyed a message of EU unity in my call with president Putin @KremlinRussia_E



The downwards trend in EU-Russia relations can only change if Russia stops disruptive behavior.



Fighting the pandemic and making effective vaccines available to everyone is a goal we discussed. pic.twitter.com/Rhw2B7xMHa