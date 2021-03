Ministerul Afacerilor Externe a transmis pe Twitter că „sancțiunile adoptate astăzi atât de UE, cât și de SUA împotriva încălcărilor drepturilor omului din Rusia sunt o măsură necesară”.

”Democrația, Drepturile Omului și Libertatea sunt valori împărtășite de ambele părți ale Atlanticului și le susținem”, se arată în mesajul MAE.

The sanctions adopted today by both the #EU and the #US against the human rights violations in Russia are a necessary measure. #Democracy, #HumanRights and Freedom are values shared on both sides of the Atlantic and #WeStandTogether in defending them.