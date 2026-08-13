Începând din această săptămână, utilizatorii acestor pachete vor putea trimite mesaje text nelimitate prin ChatGPT, potrivit unui articol publicat de Engadget.

Totuși, compania menționează că limitele pentru alte funcții, precum generarea de imagini sau încărcarea de fișiere, vor rămâne în vigoare. Ce presupune concret acest nou model pentru utilizatorii conturilor gratuite? Iată detaliile.

Accesul la modele și funcții pentru conturile gratuite

Din august 2026, utilizatorii conturilor gratuite au acces doar la modelul GPT-5.6 Luna, cel mai mic din familia de modele GPT-5.6 lansată recent de OpenAI.

Pentru acces la modelele mai avansate, precum GPT-5.6 Terra sau Sol, este necesar un abonament sau plata prin API. De asemenea, utilizatorii conturilor gratuite pot folosi o singură opțiune de raționament.

Apăsarea butonului „Gândește” îi permite chatbotului să-și rezerve mai mult timp pentru a genera un răspuns, însă lipsesc opțiuni avansate, cum ar fi un cursor pentru ajustarea nivelului de complexitate, disponibil pentru abonați.

Pe lângă chatul text, conturile gratuite includ și acces la funcții precum căutarea pe web și generarea de imagini. Totuși, biblioteca de fișiere, în care utilizatorii pot stoca documente și imagini încărcate pentru utilizări ulterioare, are o limită de 500MB.

În plus, modul vocal recent actualizat al ChatGPT este disponibil, însă acesta folosește modelul mai mic Live-1 mini. Unele instrumente, cum ar fi Codex și Work, sunt accesibile utilizatorilor din această categorie, dar cu restricții de utilizare. În cazul instrumentului Work, accesul este posibil doar prin aplicația desktop ChatGPT.

Care sunt limitările pentru conturile gratuite?

Începând cu 10 august, utilizatorii conturilor gratuite pot trimite un număr nelimitat de mesaje text către ChatGPT. Utilizarea modului „Gândește” nu este restricționată, atâta timp cât nu se solicită procesarea fișierelor sau utilizarea altor instrumente în același timp.

Totuși, OpenAI nu dezvăluie public limitele exacte pentru alte funcții. Anterior, compania folosea o fereastră mobilă de cinci ore pentru a monitoriza utilizarea, însă acest sistem a fost înlocuit cu o limită săptămânală unică.

Utilizatorii pot verifica nivelul de utilizare rămas accesând meniul „Setări” din aplicație, la secțiunea „Utilizare”. Funcțiile care au limite pentru conturile gratuite includ încărcarea fișierelor și imaginilor, generarea de imagini, cercetarea aprofundată (Deep Research), Modul vocal, Codex și Work.

În plus, funcțiile de memorie și fereastra de context ale ChatGPT sunt mai restricționate pentru utilizatorii care folosesc versiunea gratuită.

Utilizatorii conturilor gratuite vor observa reclame în secțiunea „sponsorizată” de sub răspunsurile generate de chatbot. Aceste reclame sunt adaptate la subiectul conversației. De exemplu, dacă întrebi cum să prepari o salată Caesar, ChatGPT ar putea sugera un dressing specific.

OpenAI precizează că nu vor fi afișate reclame în timpul discuțiilor pe teme sensibile, precum sănătatea personală sau bunăstarea mentală. Același tip de reclame apare și la conturile Go, care costă 8 dolari pe lună, dar nu și la cele din categoria Pro, cu o taxă lunară de 20 de dolari.

De asemenea, conturile gratuite sunt implicate implicit în procesul de antrenare a modelelor viitoare dezvoltate de OpenAI.

Cum să îi interzici lui ChatGPT să folosească discuțiile cu tine pentru a antrena modelele OpenAI

Pentru a dezactiva această opțiune, utilizatorii trebuie să acceseze site-ul ChatGPT de pe un PC și să urmeze pașii:

Fă click pe pictograma profilului Selectează „Setări” Accesează „Control date” Dezactivează opțiunea „Îmbunătățește modelul pentru toată lumea”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE