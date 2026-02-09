ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație din UE, cu peste 64 de milioane de instalări, urmată de Temu cu aproape 44 de milioane, conform estimărilor AppFigures, prezentate de Euronews Next.

ChatGPT și inteligența artificială domină topul descărcărilor

Cea mai descărcată aplicație din Europa a fost ChatGPT, cu 64 milioane de descărcări, lider clar în categoria productivitate, semnalând tranziția aplicațiilor bazate pe inteligență artificială din nișă către utilizarea cotidiană.

În topul celor mai descărcate aplicații în UE în 2025 se mai află:

Temu – Shopping – aproape 44 de milioane de descărcări – 43.983.000 descărcări

Threads – Social Networking – 27.348.000 descărcări

TikTok – Entertainment – 26.780.000 descărcări

CapCut – Photo & Video – 25.458.000 descărcări

Google Gemini – Productivitate – 25.193.000 descărcări

WhatsApp Messenger – Social Networking – 24.436.000 descărcări

Revolut – Finance – 23.923.000 descărcări

Vinted – Shopping – 23.276.000 descărcări

Lidl Plus – Shopping – 22.896.000 descărcări

Conform AppFigures, „numărul de descărcări nu reflectă întotdeauna veniturile generate, iar aplicațiile gratuite de productivitate și cumpărături domină instalările, dar nu și câștigurile.”

Cumpărături și aplicații foto-video: trendul utilizatorilor

Aplicațiile de cumpărături precum SHEIN (locul 12), Vinted (locul 9), Lidl Plus (locul 10) și Klarna (locul 15) au ocupat locuri importante în top 20, iar categoria foto și video reflectă creșterea interesului pentru crearea de conținut și comunicarea vizuală, esențiale pentru rețelele sociale și afacerile mici.

Estimările AppFigures arată o discrepanță clară între descărcări și venituri.

TikTok este aplicația cu cele mai mari încasări în UE, cu venituri estimate la peste 740 de milioane de euro, urmată de ChatGPT cu 448 de milioane de euro.

„Factorii care stau la baza cheltuielilor cu aplicațiile din UE cu cele mai mari venituri arată un mix mai divers decât în urmă cu câțiva ani, când majoritatea cheltuielilor erau direcționate către aplicații de divertisment și dating, cum ar fi Disney+, Spotify, Tinder și Hulu”, explică Randy Nelson, șeful departamentului de analiză a pieței la AppFigures.

Aplicațiile de dating, precum Tinder (429 milioane euro), Bumble (125 milioane euro) și Badoo Dating (81 milioane euro), generează venituri mari, deși nu apar în top 20 după descărcări.

Platformele de streaming și abonamente digitale, precum Disney+ (351 milioane euro) și Amazon Prime Video (323 milioane euro), urmează același model.

Diferențe regionale: Regatul Unit și Turcia

Clasamentele aplicațiilor variază semnificativ între țări. În Regatul Unit, aplicațiile locale precum GOV.UK ID Check, HMRC, Monzo și Tesco au o vizibilitate mai mare, iar Microsoft Authenticator confirmă creșterea interesului pentru securitate digitală.

În Turcia, platformele guvernamentale și locale, precum e-Devlet Kapısı, e-Nabız, Trendyol și sahibinden, joacă un rol esențial, evidențiind preferința utilizatorilor pentru servicii și conținut adaptat regional.

În 2025, Europa a arătat că descărcările și veniturile nu se suprapun: aplicațiile de productivitate și cumpărături conduc topul descărcărilor, în timp ce aplicațiile de divertisment, abonamente și dating generează cele mai mari venituri.

Inteligența artificială, prin aplicații precum ChatGPT și Google Gemini, devine tot mai relevantă pentru utilizatorii europeni, transformând modul în care oamenii lucrează, învață și interacționează digital.

