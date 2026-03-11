Într-o bucătărie unde timpul se comprimă și fiecare mișcare este repetată până când devine reflex, pregătirea a intrat în etapa finală. Pentru chef Vasilică Bejenaru, participarea are o încărcătură personală clară.

„Pentru mine, Bocuse dOr reprezintă șansa de a pune România acolo unde îi este locul”, a spus chef Vasilică Bejenaru în exclusivitate pentru Libertatea. El vorbește despre responsabilitate și despre dorința de a demonstra că gastronomia românească poate concura la nivel înalt. Când este întrebat ce definește echipa, răspunsul vine fără ezitare: „Spiritul de echipă. Fără el, nu există performanță”.

Lângă chef Vasilică Bejenaru, la doar 17 ani, Fabian Lupoi trăiește una dintre cele mai intense experiențe ale începutului său de carieră. „A existat un moment în care presiunea s-a simțit foarte puternic”, a recunoscut el. În rolul de commis, trebuie să anticipeze fiecare pas și să rămână concentrat într-un ritm continuu.

„Am învățat cât de important este să mă perfecționez și să mă concentrez pe ceea ce fac”, a adăugat Fabian Lupoi, în exclusivitate pentru Libertatea. Spune că valoarea care îl reprezintă cel mai bine este grija pentru a evita risipa alimentară, un principiu pe care îl aplică mereu în bucătărie.

Antrenorul Liviu Preda completează imaginea echipei: „Devotamentul și mentalitatea de învingător fac diferența. Spiritul de echipă ne reprezintă cel mai bine!”. În lunile de pregătire, disciplina și organizarea au fost la fel de importante ca gustul.

Cum au câștigat locul pentru Marsilia

Drumul spre etapa europeană a început la selecția națională organizată de Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism din România (ANBCT), organizația care reprezintă oficial România în competiția Bocuse dOr și susține participarea echipei la nivel internațional.

Pe 27 noiembrie 2025, la Brașov, timp de șase ore, echipele au gătit sub supravegherea unui juriu internațional de degustare și a unui juriu tehnic, care a urmărit organizarea din bucătărie, comunicarea și gestionarea timpului.

Ingredientele impuse au fost sturionul, ciupercile champignon și topinamburul (nap porcesc), integrate într-o farfurie și într-un platou, alături de un element care să reflecte identitatea locală.

Chef Vasilică Bejenaru a ales să construiască preparatul în jurul sturionului, pe care l-a pus în dialog cu tarhonul și un sos de saramură reinterpretat, completate de gulie și țelină pentru echilibru și textură. „Am căutat coerență, ca fiecare componentă să aibă sens în ansamblu”, a explicat el.

Jurații au apreciat eleganța, claritatea vizuală și precizia execuției, iar organizarea din bucătărie a fost atent evaluată. „La acest nivel, fiecare detaliu contează”, a mai spus Liviu Preda în exclusivitate pentru Libertatea.

La finalul celor șase ore, echipa a obținut punctajul care trimite România la Marsilia, unde 20 de echipe europene vor concura pentru unul dintre cele 10 locuri disponibile în finala mondială din Lyon, ce va avea loc în anul 2027.

Ce se întâmplă în finala europeană

În finala europeană din Franța, provocarea va fi și mai tehnică. Echipa va trebui să pregătească 14 farfurii individuale cu specific mediteranean, folosind sepia și mușchi de taur Camargue, alături de o emulsie pe bază de usturoi și ulei de măsline, cât și un ingredient reprezentativ pentru România.

A doua probă, „Signature Platter”, presupune șapte piese identice având ca ingredient principal rândunica de mare roșie, cu garnituri din năut și anghinare violet, completate de un sos din arici de mare.

Pentru chef Vasilică Bejenaru, cea mai mare provocare rămâne timpul: „Să termini totul perfect, în intervalul impus, fără să simți că ai fi vrut încă un minut pentru un detaliu, asta este presiunea reală”!

Pentru Fabian Lupoi, experiența aceasta înseamnă maturizare accelerată. „În ziua competiției nu mai ai timp să te gândești, doar execuți!”. Iar pentru echipă momentul acesta marchează intrarea României într-un circuit gastronomic unde disciplina, rigoarea și coeziunea fac diferența.

