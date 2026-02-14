Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a susținut că președintele chinez Xi Jinping are puterea de a pune capăt conflictului din Ucraina aproape instantaneu, dacă ar dori acest lucru.

„Războiul este complet facilitat de China”

„China l-ar putea suna pe Vladimir Putin și să pună capăt acestui război mâine. Ar putea să-i întrerupă accesul la tehnologiile cu dublă utilizare pe care le vând și să înceteze să mai cumpere petrol și gaze rusești”, a declarat Whitaker în cadrul unui panel dedicat politicii externe americane.

Datele economice susțin afirmațiile oficialului american. În ciuda presiunilor internaționale, Rusia a devenit tot mai dependentă de China pentru componente critice, inclusiv piese de drone.

Mai mult, în luna ianuarie, importurile chineze de țiței rusesc au atins 1,65 milioane de barili pe zi — cea mai mare cifră din martie 2024 și al doilea cel mai mare volum lunar de la invazia din 2022.

În replică, Beijingul continuă să pledeze pentru un rol „constructiv”. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, s-a întâlnit la München cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, promițând ajutor umanitar, însă Washingtonul rămâne sceptic.

Scepticism privind pacea

Whitaker a oferit o evaluare sumbră a perspectivelor de pace, sugerând că, deși Kievul ar putea fi deschis la compromis, Moscova nu dă semne de flexibilitate.

„Cred că ucrainenii sunt gata să încheie acum un acord rezonabil… Dar pur și simplu nu sunt convins că rușii sunt pregătiți sau că vor fi vreodată”, a avertizat diplomatul american.

Tensiuni transatlantice

Evenimentul, desfășurat între 13 și 15 februarie, a reunit lideri de calibru, printre care cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și secretarul de stat american Marco Rubio.

Discuțiile au scos la iveală și fisuri în relația transatlantică. Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, prezentă la panel alături de Alexandria Ocasio-Cortez, a admis că încrederea aliaților europeni a fost afectată de disputele comerciale și de controversata campanie a președintelui Donald Trump privind Groenlanda.

„Va dura timp pentru a reconstrui, dar sunt încrezătoare că vom face asta”, a punctat Whitmer.

Cu toate acestea, ambasadorul Whitaker a insistat că Alianța Nord-Atlantică rămâne solidă, argumentând că presiunea exercitată de Washington pentru creșterea bugetelor de apărare a făcut NATO „mai puternică ca niciodată”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE