„China îşi exprimă nemulţumirea puternică şi protestul faţă de utilizarea forţei de către SUA pentru a ataca aeronavele civile fără pilot, încălcând grav practica internațională. Partea chineză a informat în repetate rânduri partea SUA după verificarea faptului că dirijabilul este pentru uz civil şi a intrat în SUA din cauza forţei majore. A fost un accident”, se arată în comunicatul de la Beijing, care a fost publicat duminică dimineaţa.

„China a cerut în mod clar SUA să se ocupe de asta în mod corespunzător, într-o manieră calmă, profesionistă şi reţinută. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Apărare al SUA a declarat, de asemenea, că balonul nu va reprezenta o ameninţare militară sau personală pentru personalul de la sol. China va proteja cu hotărâre drepturile şi interesele legitime ale companiilor relevante, rezervându-şi în acelaşi timp dreptul de a avea reacţii suplimentare necesare”, a mai transmis ministerul chinez.

Oficialii Pentagonului au negat categoric afirmaţia Chinei că balonul a servit unui scop de cercetare civilă.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a declarat că balonul doborât de SUA deasupra Oceanului Atlantic, sâmbătă, a fost folosit de guvernul chinez „într-o încercare de a supraveghea locuri strategice din Statele Unite”, anunţă CNN.

„Departamentul Apărării a dezvoltat opţiuni pentru a doborî balonul în siguranţă peste apele noastre teritoriale, în timp ce îi monitoriza îndeaproape calea şi activităţile de colectare a informaţiilor”, a subliniat Austin, adăugând că liderii militari s-au coordonat cu guvernul canadian în cadrul misiunii.

SUA au doborât balonul „spion” chinezesc deasupra Oceanului Atlantic, au anunţat oficiali americani.

Preşedintele Joe Biden a afirmat că a solicitat doborârea balonului „cât mai curând posibil”, după ce a aflat miercuri de faptul că survolează teritoriul SUA.

Biden i-a felicitat sâmbătă pe piloţii care au doborât „cu succes” balonul chinez, „de dimensiunea a trei autobuze”, care survola Statele Unite de câteva zile, notează agenția France Presse, preluată de Agerpres.

Am ordonat Pentagonului miercuri să-l doboare cât mai curând posibil. Vreau să îi felicit pe piloţii care au făcut-o.

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs