UPDATE 21.55: Armata americană a doborât presupusul balon de spionaj care traversează de câteva zile teritoriul SUA, provocând tensiuni și mai mari în relațiile Washington-Beijing.

Operațiunea a avut loc în largul statelor Carolina, deasupra Oceanului Atlantic, iar acum SUA încearcă să recupereze resturile balonului.

Trei aeroporturi au fost închise pentru operațiunea de doborârea a balonului, care se afla la o altitudine de aproximativ 18.000 de metri și avea dimensiunea a trei autobuze. Este vorba despre aeroporturile din Wilmington (Carolina de Nord), Charleston și Myrtle Beach (Carolina de Sud).

Momentul în care balonul a fost doborât:

BREAKING: After allowing the Chinese spy balloon to fly across America, Joe Biden finally shot it down! pic.twitter.com/XLzrqKY4Hg