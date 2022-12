După aproape trei ani de granițe închise, va fi permisă din nou intrarea în țară pentru cei cu vize de muncă și de studiu sau care doresc să își revadă familia. Frontierele vor rămâne în mare parte închise străinilor, cu excepția unui număr limitat de vizite de afaceri sau de familie, deși guvernul de la Beijing a precizat pe 26 decembrie că și această măsură ar putea fi relaxată.

„Am ratat cele mai importante momente”

Pentru mulți cetățeni chinezi din străinătate, care nu au putut să se întoarcă acasă sau nu au vrut să suporte carantina îndelungată, vestea înseamnă că pot în sfârșit să revină în țara lor și să-i revadă pe cei dragi.

„În sfârșit, toată lumea își poate trăi viața normală”, a declarat un o femeie din China care locuiește la New York și care nu a mai fost acasă de patru ani. Pentru ea, separarea de familie a fost „foarte dureroasă”, mai ales că în această perioadă au murit multe rude de-ale sale și și-a pierdut inclusiv câinele cu care a crescut.

În plus, în cei patru ani, ea și-a terminat studiile, iar familia ei nu a putut fi prezentă la absolvire.

„Au ratat atât de multe lucruri. Și eu am ratat atât de multe lucruri pentru familia mea. Toți prietenii mei s-au căsătorit în timpul pandemiei. Unii dintre ei au și copii. Simt că am ratat totul, am ratat cele mai importante momente din viața lor”, mai spune tânăra.

Nici May Ma, în vârstă de 28 de ani, nu a putut să se întoarcă acasă timp de aproape trei ani. Ea locuiește în Coreea de Sud și spune că cel mai rău lucru în legătură cu restricțiile a fost îngrijorarea cu privire la sănătatea bunicilor ei și faptul că nu știa dacă se va putea întoarce la timp pentru a-și lua rămas bun dacă s-ar fi întâmplat ceva cu ei.

Pe tot parcursul pandemiei, „cel mai înfricoșător lucru a fost să nu știu când se va termina, să nu știu când mă pot întoarce. Cu siguranță mă simt foarte fericită”, spune acum tânăra.

Chinezii încep să-și facă planuri de vacanță în străinătate

Și în China, oamenii se bucură de ridicarea restricției și se pregătesc să călătorească în străinătate. Cei mai mulți chinezi nu au părăsit țara de la începutul pandemiei și acum iau cu asalt site-urile de rezervări pentru a-și planifica vacanțe.

Căutările online pentru zboruri de plecare și hoteluri în afara țării au atins un maxim al ultimilor trei ani pe Trip.com, un site chinez de rezervări, potrivit datelor companiei. Numărul de căutări a crescut de zece ori în jumătate de oră de la anunțul autorităților, multe persoane fiind interesate de excursii de grup în străinătate în timpul sezonului de sărbători de Anul Nou, de la sfârșitul lunii ianuarie.

Macao, Hong Kong, Japonia, Thailanda, Coreea de Sud, Statele Unite și Regatul Unit s-au numărat printre primele 10 destinații ale site-ului cu cea mai rapidă creștere a volumului de căutări de la anunț.

Îngrijorări din cauza valului COVID care a lovit China

În același timp însă, redeschiderea granițelor a stârnit îngrijorări, în contextul în care China se luptă cu cel mai grav val de de infectări cu coronavirus de la începutul pandemiei.

Numărul cazurilor a crescut vertiginos, după ce autoritățile au anunțat brusc, la începutul lunii decembrie, că renunță la majoritatea restricțiilor.

Pe 23 decembrie, Bloomberg News și Financial Times au raportat că aproape 250 de milioane de persoane din China ar fi putut lua COVID în primele 20 de zile ale lunii decembrie. Datele apar într-o copie a ceea ce se presupune că este o notă de informare a Comisiei Naționale de Sănătate din China (NHC).

Dacă informațiile sunt corecte, înseamnă că aproximativ 18% din cei 1,4 miliarde de locuitori ai Chinei s-au infectat cu coronavirus în primele 20 de zile ale lunii decembrie.

De asemenea, unitățile de primiri urgențe au ajuns să refuze ambulanțele care aduc bolnavi, iar rudele acestora caută disperate spitale cu paturi neocupate. Nici crematoriile nu mai fac față numărului mare de decese, relatează Euronews.

„Simt că, în acest moment, este un dezastru total. Toată lumea este bolnavă. Așa că cel puțin eu cred că acum nu este cel mai bun moment pentru a-mi vizita familia. Poate peste două sau trei luni”, a declarat tânăra care locuiește la New York.

Unele țări iau măsuri în privința călătorilor din China

În plus, unele destinații din străinătate au intrat în gardă după anunțul autorităților de la Beijing. Oficialii din regiunea Lombardia din nordul Italiei au cerut aeroportului Malpensa din Milano, unul dintre cele mai mari aeroporturi internaționale din țară, să facă teste PCR tuturor pasagerilor care vin din China începând de acum și până la sfârșitul lunii ianuarie.

Și India a impus testarea PCR la sosire pentru călătorii din China și din alte țări vecine, inclusiv Japonia, Coreea de Sud și Thailanda. Persoanele depistate pozitiv vor trebui să intre în carantină. O măsură similară a fost luată și de Japonia.

