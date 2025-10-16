Cum funcționează câinii roboți din China

Wu Wei, lider adjunct al echipei administrative de aplicare a legii din subdistrictul Qingbo, a declarat: „Acest model aduce tehnologii de ultimă generație din laborator în aplicații din lumea reală, rezolvând provocările de guvernanță și oferind companiilor o platformă pentru a-și implementa tehnologiile.”

Câinele robot este echipat cu inteligență artificială, o cameră de înaltă definiție și senzori multipli. Acesta poate percepe autonom împrejurimile și lua decizii inteligente. Robotul patrulează pentru a detecta probleme precum parcarea ilegală, drumurile blocate și cablajele neautorizate.

În timpul patrulelor, robotul transmite mesaje vocale către locuitori, avertizându-i despre potențiale pericole și înșelătorii. Cu o încărcare completă, poate funcționa continuu timp de trei până la patru ore.

Utilizarea câinilor roboți poate îmbunătăți viteza de răspuns și precizia în gestionarea problemelor urbane. Aceștia transmit locația în timp real și dovezi audio-vizuale, permițând ofițerilor să se concentreze mai mult pe comunicare.

Wu Wei a menționat că, odată ce evaluarea „perioadei de probă” va fi finalizată, rutele de patrulare și gama de probleme pe care le poate gestiona robotul vor fi extinse.

Alte implementări în China

Mai multe orașe din China testează roboți umanoizi și câini roboți pentru patrule inteligente. În mai, câini roboți au fost folosiți pentru patrulare și detectarea potențialelor pericole de siguranță într-o gară din districtul Longhua, Shenzhen, provincia Guangdong.

Aceste implementări semnalează posibilități mai largi pentru o guvernanță urbană bazată pe inteligență artificială. Utilizarea roboților în gestionarea urbană reprezintă un pas important în modernizarea și eficientizarea serviciilor publice în China.

