BYD vinde 100.000 de mașini unui singur cumpărător

Producătorul auto chinez BYD a câștigat un contract uriaș ce constă în livrarea a 100.000 de vehicule către Car Inc., unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de închiriere auto din China.

Această comandă reprezintă una dintre cele mai mari din istoria companiei BYD, relatează portalul de știri auto Racing.nl. Pe lângă livrarea vehiculelor, BYD se angajează să instaleze o rețea vastă de stații de încărcare în întreaga Chină. Tot în acest an, gigantul chinez BYD ar purta negocieri și pentru preluarea unor fabrici Stellantis din Europa.

Sistemele vor include încărcătoare rapide de tip „flash chargers”, menite să asigure disponibilitatea rapidă a vehiculelor pentru clienții Car Inc.

„Aceste soluții sunt esențiale pentru eficiența flotei de vehicule închiriate”, au declarat surse din industria auto pentru portalul de știri citat anterior.

Ce prevede contractul BYD pentru cele 100.000 de vehicule

Car Inc. va avea libertatea de a alege atât vehicule complet electrice, cât și modele hibride plug-in din portofoliul BYD.

Această flexibilitate le permite să adapteze flota la nevoile regionale și să răspundă mai bine cerințelor clienților.

Vehiculele sunt vândute cu o garanție de șase ani 600.000 de kilometri

Vehiculele livrate de BYD vor beneficia de o garanție de șase ani sau 600.000 de kilometri pentru piese esențiale precum bateriile, motoarele electrice și sistemele electronice.

Acest nivel de acoperire este extrem de competitiv, depășind standardele de garanție oferite de majoritatea producătorilor auto din Europa.

Această măsură va permite Car Inc. să reducă semnificativ costurile de întreținere și să prelungească durata de utilizare a vehiculelor, sporind astfel atractivitatea flotelor electrice.

Acordul semnat de BYD și Car Inc vine cu o miză pentru gigantul auto chinezâ

Acordul cu Car Inc. vine într-un moment în care BYD se confruntă cu o scădere a marjelor de profit pe piața auto din China și cu o creștere internațională sub așteptări.

De exemplu, compania a înregistrat recent un declin de aproximativ 55% al profitului, în timp ce expansiunea în Europa este îngreunată de reticența consumatorilor față de mărcile chinezești și de barierele comerciale.

