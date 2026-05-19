BYD vinde 100.000 de mașini unui singur cumpărător

Producătorul auto chinez BYD a câștigat un contract uriaș ce constă în livrarea a 100.000 de vehicule către Car Inc., unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de închiriere auto din China.

Această comandă reprezintă una dintre cele mai mari din istoria companiei BYD, relatează portalul de știri auto Racing.nl. Pe lângă livrarea vehiculelor, BYD se angajează să instaleze o rețea vastă de stații de încărcare în întreaga Chină. Tot în acest an, gigantul chinez BYD ar purta negocieri și pentru preluarea unor fabrici Stellantis din Europa.

Sistemele vor include încărcătoare rapide de tip „flash chargers”, menite să asigure disponibilitatea rapidă a vehiculelor pentru clienții Car Inc.

„Aceste soluții sunt esențiale pentru eficiența flotei de vehicule închiriate”, au declarat surse din industria auto pentru portalul de știri citat anterior.

Ce prevede contractul BYD pentru cele 100.000 de vehicule

Car Inc. va avea libertatea de a alege atât vehicule complet electrice, cât și modele hibride plug-in din portofoliul BYD.

Această flexibilitate le permite să adapteze flota la nevoile regionale și să răspundă mai bine cerințelor clienților.

Vehiculele sunt vândute cu o garanție de șase ani 600.000 de kilometri

Vehiculele livrate de BYD vor beneficia de o garanție de șase ani sau 600.000 de kilometri pentru piese esențiale precum bateriile, motoarele electrice și sistemele electronice.

Acest nivel de acoperire este extrem de competitiv, depășind standardele de garanție oferite de majoritatea producătorilor auto din Europa.

Această măsură va permite Car Inc. să reducă semnificativ costurile de întreținere și să prelungească durata de utilizare a vehiculelor, sporind astfel atractivitatea flotelor electrice.

Acordul semnat de BYD și Car Inc vine cu o miză pentru gigantul auto chinezâ

Acordul cu Car Inc. vine într-un moment în care BYD se confruntă cu o scădere a marjelor de profit pe piața auto din China și cu o creștere internațională sub așteptări.

De exemplu, compania a înregistrat recent un declin de aproximativ 55% al profitului, în timp ce expansiunea în Europa este îngreunată de reticența consumatorilor față de mărcile chinezești și de barierele comerciale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Sorin Grindeanu a vorbit în secret cu Nicușor Dan, iar cele 11 cuvinte răsună în România: „Domnia sa...”. I-a dat replica la care nimeni nu se aștepta vreodată
Viva.ro
Sorin Grindeanu a vorbit în secret cu Nicușor Dan, iar cele 11 cuvinte răsună în România: „Domnia sa...”. I-a dat replica la care nimeni nu se aștepta vreodată
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Unica.ro
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.RO
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Detaliul de care nu vorbește nimeni! Ce a ieșit la iveală despre femeia care ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan. Cine este, de fapt, Delia Velculescu, “doamna de fier” dorită de Nicușor Dan la Guvern
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul de care nu vorbește nimeni! Ce a ieșit la iveală despre femeia care ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan. Cine este, de fapt, Delia Velculescu, “doamna de fier” dorită de Nicușor Dan la Guvern
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
BREAKING NEWS
Știri România 13:54
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Cât câștigă un electrician de reparație și întreținere de la CFR
Știri România 13:50
Cât câștigă un electrician de reparație și întreținere de la CFR
Parteneri
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Adevarul.ro
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
Fanatik.ro
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cum a apărut Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „A avut curaj”. Prezentă la lansarea filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan
Stiri Mondene 13:56
Cum a apărut Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „A avut curaj”. Prezentă la lansarea filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan
Finala „Desafio: Aventura” 2026. Cine sunt cei trei concurenți care luptă în seara asta pentru premiul de 150.000 de euro
Stiri Mondene 13:31
Finala „Desafio: Aventura” 2026. Cine sunt cei trei concurenți care luptă în seara asta pentru premiul de 150.000 de euro
Parteneri
Rochia care a lăsat mască festivalul de la Cannes! Cum s-a afișat actrița Ana Bodea pe covorul roșu
TVMania.ro
Rochia care a lăsat mască festivalul de la Cannes! Cum s-a afișat actrița Ana Bodea pe covorul roșu
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
ObservatorNews.ro
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Mediafax.ro
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
EXCLUSIV | Dovada că Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează! Imaginile care nu mint. Cu cine l-a înlocuit artista
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Dovada că Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează! Imaginile care nu mint. Cu cine l-a înlocuit artista
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Wowbiz.ro
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Mediafax.ro
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Emil Gânj, judecat în lipsă. Tribunalul Mureş anunţă azi decizia în dosarul care a şocat România
KanalD.ro
Emil Gânj, judecat în lipsă. Tribunalul Mureş anunţă azi decizia în dosarul care a şocat România

Politic

Radu Miruță la Interviurile Libertatea: Armata nu are încă banii pentru a putea semna contractele de apărare prin SAFE
Politică 12:05
Radu Miruță la Interviurile Libertatea: Armata nu are încă banii pentru a putea semna contractele de apărare prin SAFE
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Politică 18 mai
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”
Fanatik.ro
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul