Chirie sau rată locuinţă: cum calculezi corect ce îți permiți fără să intri în impas financiar

Cum calculezi corect ce merită, rată sau chirie

Să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă: nu este corect să comparăm pur și simplu ratele ipotecare cu chiria. Pentru a face acest lucru în mod corect, trebuie să punem în balanță costurile totale nerecuperabile ale închirierii cu costurile totale nerecuperabile ale deținerii unei locuințe. Poate suna complicat, dar sursa citată a simplificat totul într-un calcul direct.

Regula de 4,5% (adaptată pentru România)

Înainte de a intra în calcule, este important să definim termenii. Un cost nerecuperabil se referă la acele cheltuieli care nu generează nicio valoare reziduală — adică bani pe care îi dai și nu îi mai recuperezi niciodată.

Pentru chirie , costul nerecuperabil este evident: întreaga sumă pe care o plătești proprietarului lună de lună.

, costul nerecuperabil este evident: întreaga sumă pe care o plătești proprietarului lună de lună. Pentru proprietari, identificarea acestor costuri este mai dificilă. Mulți consideră rata la bancă drept un echivalent al chiriei, însă rata conține atât dobânda (cost nerecuperabil), cât și rambursarea principalului (care reprezintă o formă de economisire/capitalizare, deoarece îți crește procentul de proprietate asupra casei).

Costurile nerecuperabile reale pentru un proprietar includ:

Impozitele pe proprietate Cheltuielile de mentenanță Costul capitalului

Pentru a transpune faimoasa „Regulă de 5,5%” (folosită pe piețele din SUA sau Marea Britanie) la realitatea din România, trebuie să ajustăm aceste procente la indicatorii locali:

1. Impozitele pe proprietate (~0,1%)

În Marea Britanie sau SUA, taxele anuale pe proprietate sunt foarte mari, adesea în jur de 1% din valoarea casei. În România, impozitul pe clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice este mai mic (între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă). Raportat la valoarea reală de piață a unui apartament, impozitul anual reprezintă de regulă doar aproximativ 0,1%. Aceasta este prima parte a regulii noastre.

2. Cheltuielile de mentenanță (~1%)

Mentenanța variază masiv: de la reparații mari (cum ar fi hidroizolația blocului sau renovarea totală a instalațiilor și a bucătăriei) până la lucrări mai mici (zugrăvit, înlocuit electrocasnice). O recomandare financiară internațională prudentă, pe deplin valabilă și în România din cauza scumpirii materialelor și a manoperei, este să bugetezi anual 1% din valoarea locuinței pentru mentenanță.

3. Costul capitalului (~3,4%)

Aceasta este componenta cea mai complexă și se împarte în: costul datoriei (creditul) și costul capitalului propriu (avansul tău).

Să luăm exemplul unui cumpărător din România care achiziționează o locuință cu un avans de 20% din buzunar și restul de 80% printr-un credit ipotecar în lei.

Costul datoriei: În România, dobânzile ipotecare pe termen lung (legate de indicele IRCC) se situează în jurul unei medii ponderate de 7% (luând în calcul ofertele ce combină dobânzi fixe inițiale de ~5,3% cu dobânzi variabile ulterioare de ~7,5%). Totuși, imobiliarele cresc istoric în linie cu inflația. Cu o prognoză de inflație pe termen lung în România estimată conservator la 4,5% (BNR prognozează ~5,5% pe termen scurt, cu o tendință de scădere în anii următori), proprietatea se apreciază nominal cu aproximativ 4,8% (4,5% inflație + 0,3% randament real istoric). Astfel, costul net al datoriei este de 2,2% (dobânda de 7% minus aprecierea de 4,8%).

În România, dobânzile ipotecare pe termen lung (legate de indicele IRCC) se situează în jurul unei medii ponderate de (luând în calcul ofertele ce combină dobânzi fixe inițiale de ~5,3% cu dobânzi variabile ulterioare de ~7,5%). Totuși, imobiliarele cresc istoric în linie cu inflația. Cu o prognoză de inflație pe termen lung în România estimată conservator la (BNR prognozează ~5,5% pe termen scurt, cu o tendință de scădere în anii următori), proprietatea se apreciază nominal cu aproximativ 4,8% (4,5% inflație + 0,3% randament real istoric). Astfel, costul net al datoriei este de (dobânda de 7% minus aprecierea de 4,8%). Costul capitalului propriu (Costul de oportunitate): Avansul de 20% plătit cash reprezintă bani blocați în cărămizi. Dacă ai fi rămas în chirie, ai fi putut investi acești bani pe bursă (de exemplu, în acțiuni românești prin indicele BET sau în ETF-uri globale). Acțiunile oferă istoric un randament real de ~5,2% peste inflație, adică un randament nominal brut de 9,7% (la o inflație de 4,5%). Diferența dintre ce ai câștiga pe bursă (9,7%) și ce câștigă casa prin apreciere (4,8%) reprezintă costul tău de oportunitate: 4,9%.

Dacă facem o medie ponderată între costul datoriei (2,2% pentru cei 80% împrumutați) și costul de oportunitate (4,9% pentru avansul de 20%) pe parcursul vieții creditului pe măsură ce soldul scade, costul mediu al capitalului în România este de aproximativ 3,4%.

Rezumatul Regulii pentru România:

Impozite: 0,1%

Mentenanță: 1,0%

Costul capitalului: 3,4%

Total costuri nerecuperabile: 4,5%

Așadar, din cauza taxelor pe proprietate considerabil mai mici din România (care compensează parțial dobânzile bancare mai ridicate), regula globală de 5,5% devine o Regulă de 4,5% în țara noastră.

Cum funcționează calculul chirie vs. cumpărare

Formula este extrem de simplă:

Dacă poți închiria o proprietate similară cu o sumă mai mică decât acest rezultat, închirierea este decizia financiară mai rațională.

Exemplul 1: Cât pierzi ca proprietar?

Să presupunem că vrei să cumperi un apartament modern de 600.000 Lei (~120.000 EUR) într-un oraș mare din România (București, Cluj, Timișoara).

600.000 Lei × 4,5% = 27.000 Lei pe an în costuri nerecuperabile.

27.000 Lei ÷ 12 luni = 2.250 Lei pe lună.

Concluzie: Dacă poți închiria un apartament identic cu mai puțin de 2.250 Lei pe lună (aproximativ 450 EUR, o chirie standard pentru acest tip de apartament), atunci închirierea este mai avantajoasă din punct de vedere financiar. „Arunci pe fereastră” mai puțini bani prin chirie decât ai face-o prin taxe, mentenanță și costuri de oportunitate ca proprietar.

Exemplul 2: Conversia chiriei în valoare imobiliară

Să spunem că ai găsit un apartament de închiriat care îți place la nebunie, iar prețul este de 3.000 Lei pe lună (~600 EUR).

3.000 Lei × 12 luni = 36.000 Lei pe an.

36.000 Lei ÷ 4,5% (0,045) = 800.000 Lei (~160.000 EUR).

Concluzie: Din punct de vedere al costurilor nerecuperabile, a plăti o chirie de 3.000 Lei pe lună este echivalentul matematic exact al deținerii unei locuințe de 800.000 Lei. Dacă un apartament similar de vânzare pe piață costă mai puțin de 800.000 Lei, cumpărarea devine opțiunea financiară superioară.

Închiriere sau cumpărare: ce este mai bine?

Evident, regula de 4,5% simplifică un proces decizional complex. Cel mai mare cost ascuns al deținerii unei case rămâne costul de oportunitate al capitalului propriu: faptul că blochezi sume mari de bani în imobiliare în loc să-i lași să lucreze pe piețele financiare (bursă).

Această regulă poate fi însă ajustată în funcție de profilul tău:

Dacă ești un investitor conservator care își ține economiile doar în depozite bancare sau titluri de stat (Tezaur/Fidelis), care oferă randamente mai mici decât bursa, costul tău de oportunitate scade. În acest caz, o regulă mai apropiată de 3,5% – 4% este mai realistă, ceea ce înclină balanța în favoarea cumpărării unei case.

care își ține economiile doar în depozite bancare sau titluri de stat (Tezaur/Fidelis), care oferă randamente mai mici decât bursa, costul tău de oportunitate scade. În acest caz, o regulă mai apropiată de este mai realistă, ceea ce înclină balanța în favoarea cumpărării unei case. Dacă dobânzile ipotecare cresc brusc (de exemplu, dacă indicele IRCC explodează din nou ca în anii trecuți), costul datoriei crește, iar o regulă de 5,5% sau 6% devine mai adecvată, făcând închirierea mult mai atractivă.

Cât poţi să te îndatorezi în România

În cazul împrumuturilor în lei, gradul maxim de îndatorare permis de reglementările BNR este de 40 la sută din venitul net, în timp ce pentru creditele în valută este de 20%, atât pentru creditele ipotecare, cât şi pentru cele de consum.

Rata maximă de îndatorare este majorată cu 5 puncte procentuale, deci 45 la sută, pentru creditele aferente achiziţionării primei locuinţe ce urmează a fi ocupată de debitor.

Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligaţiilor totale lunare de plată raportate la venitul net lunar.

Luarea deciziei imobiliare prin prisma costurilor nerecuperabile elimină componenta emoțională și îți oferă un indicator matematic clar pentru a face cea mai inteligentă alegere pentru bugetul tău în România.

Având aceste informaţii, poţi începe să-ţi cauţi locuinţa dorită pe Imobiliare.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE