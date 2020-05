De Mihai Niculescu,

Luna mai nu a fost deloc bună pentru chitaristul trupei Queen, Brian May. Mai întâi a suferit un accident casnic, la începutul lunii, în timp ce se afla în grădina casei.

“Am făcut un RMN și da am avut o ruptură în… gluteus maximus”, a povestit Brian May într-un videoclip publicat pe Instagram, povestindu-le fanilor că avut dureri groaznice de spate în urma accidentului din grădina, care l-au determinat să meargă la spital unde a fost examinat cu aparatul RMN, relatează CNN.

Așa a reieșit că avea un nerv sciatic comprimat, iar asta era cauza durerilor mari de spate.

Nervul, a spus Brian May, a fost “destul de puternic comprimat și de aceea am avut senzația că cineva mi-a băgat o șurubelniță în spate”.

Însă ulterior a avut și probleme cardiace, în urma cărora “ar fi putut muri” a mai spus Brian May, în vârstă de 72 de ani.

“În mijlocul întregii saga a spatelui dureros am avut un mic atac de cord”, a spus el, adăugând că a îndurat în jur de 40 de minute de durere în piept.

Medicul său l-a dus la spital, unde a aflat că are trei artere blocate și a fost tratat de medici drept un “caz de urgență” a mai spus muzicianul în mărturisirea de pe Instagram. Inima nu mai putea pompa sânge așa cum trebuie, a mai povestit Brian May.

El a fost operat de urgență, iar chirurgii i-au pus trei stenturi.

Muzicianul a spus că a fost șocat când a descoperit că suferă de inimă, crezând că este un “tip sănătos”.

“Nu aveam idee, electrocardiogramele erau bune și analizele la fel. Nimic nu prevestea așa ceva, pentru că aș fi putut să mor din cauza asta, din cauza arterelor blocate”, a spus el.

Brian May a mai spus că după o “operație incredibilă” a ieșit din spital, simțindu-se remarcabil de bine.

Luna trecută, Brian May, bateristul Roger Taylor și cântărețul Adam Lambert au lansat împreună o nouă versiune a celebrei piesei Queen “We Are the Champions” – redenumită “You Are The Champions” – cu referire la personalul medical care luptă împotriva coronavirusului.

Toate veniturile obținute din piesa muzicală se vor îndrepta către Fondul de Răspuns Solidaritate COVID-19 destinat OMS.

Sursa foto: EPA

