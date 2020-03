De Adina Florea, Andrada Lăutaru,

”Pe lângă oamenii în vârstă sunt și alți oameni, cu probleme grave de sănătate, categorie din care fac și eu parte”, spune Christian într-un videocall cu reporterii Libertatea, purtat din Germania, acolo unde locuiește.

Christian suferă de la naștere de atrofie musculară, o boală care îl ține într-un scaun cu rotile – “nu sunt suficient de puternic ca să tușesc”. De aceea are nevoie de un ventilator. Condiția lui îi impune utilizarea unui ventilator în fiecare noapte, iar când plămânii săi sunt afectați, întreaga zi.



foto: facebook.com/cbayerlein

A avut deja de patru ori probleme respiratorii care l-au adus la un pas de moarte.

Dintre cele 2.500 de paturi de ATI, doar jumătate sunt dotate cu ventilatore care pot susține funcția respiratorie, a dezvăluit duminică Libertatea.



Conform celor mai recente date, în România trăiesc peste 800.000 de persoane cu dizabilități, la care, prin exemplul lui, se referă Christian Bayerlein.



Bărbatul în vârstă de 45 de ani se teme să ajungă într-un spital, fie în Germania, fie în România.

Ca să evite asta, are o echipă de opt oameni care vin, prin rotație și au grijă de el. “Pentru mine, cea mai bună opțiune e să fiu tratat de acasă, unde am tot echipamentul medical de care am nevoie, sper că oamenii vor fi rezonabili și îmi vor permite să fac asta, în cazul în care mă îmbolnăvesc.”



Recomandări De ce autoritățile nu au luat o măsură mai dură? Înalt oficial: ”Nu puteam să veghem și deplasarea populației și pe cea a Diasporei”

Cel mai bun tratament pentru mine este să încerc să nu iau virusul.

Christian Bayerlein

Dar de aici vine și cel mai mare risc la care se expune – că unul dintre cei care au grijă de el ar putea să îl infecteze. Dar are încredere în echipa lui și nici nu are opțiuni, are nevoie de îngrijire. “Trebuie să îți asumi niște riscuri, iar în momentul de față, astea sunt cele mai mici riscuri pe care pot să mi le asum”.



Christian Bayerlein alături de partenera sa, Hanna Grit



În general merge la job, lucrează ca web developer, dar acum își face treaba de acasă.



Cea mai grea izolare – neputința de a lua o gură de aer curat

“Nu e chiar așa de rău, nu sufăr din cauza asta. Nu trebuie să mă întâlnesc cu mulți oameni, îi pot vedea pe Skype”, spune Christian pe videocall.

Se teme de o închidere totală a orașului, când oamenii nu vor mai putea ieși nici ca să ia o gură de aer curat.



Ca să nu se ajungă la asta, Christian speră că oamenii sunt rezonabili și stau acasă, astfel încât riscurile pentru toți sunt reduse.

Mesajul lui: “În România, o țară cu un sistem de sănătate precar și cu multe lipsuri e responsabilitatea fiecăruia să stea acasă, ca să îi protejeze pe cei din jur.”

Citeşte şi:

Cine a fost Dimitrie Gerota, omul al cărui nume e pe buzele tuturor în aceste zile

Sfaturi inedite ale unui italian care trăiește de peste 30 de ani în izolare, pe o insulă. A ajuns acolo dintr-o greșeală, dar a ales să rămână

GSP.RO Gică Popescu a povestit în detaliu un episod controversat din trecutul său: „Pe mama am lăsat-o plângând, tata nici nu m-a salutat"

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2020. Scorpionii încep o perioadă lungă de singurătate