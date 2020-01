De Flavius Toader,

Născut pe 21 noiembrie 1924 în oraşul Leeds din Marea Britanie, Christopher Tolkien, un profesor universitar foarte apreciat, a studiat după moartea tatălui său din 1973 manuscrisele acestuia şi a publicat numeroase texte inedite.

El a publicat în special toate textele scrise de tatăl lui după romanele „The Hobbit” şi „The Lord of the Rings”, în ediţii postume, după ce a studiat cu minuţiozitate manuscrisele lăsate moştenire de J.R.R. Tolkien. Printre aceste volume postume se află impunătorul „The Silmarillion”, apărut în 1977, o saga ce descrie circumstanţele ce preced evenimentele relatate în „Stăpânul inelelor”, dar şi „The Children of Hurin”.

Activitatea sa de promovare a operelor scrise de John Ronald Reuel Tolkien – unul dintre cei mai faimoşi reprezentanţi ai literaturii fantasy anglo-saxone, pasionat de mitologie germanică şi legende ale vikingilor – a fost urmărită de mai multe generaţii de cititori.

„Milioane de persoane din lumea întreagă vor fi pentru totdeauna recunoscătoare lui Christopher pentru faptul că ne-a oferit ‘The Silmarillion’, ‘The Children of Hurin’ şi ‘The History of Middle-earth'”, o serie de cărţi pe care el le-a compilat şi editat, a declarat Shaun Gunner, preşedintele Fundaţiei Tolkien, într-un mesaj difuzat pe site-ul oficial al acesteia. „Am pierdut un titan”, a adăugat el.

Pentru „The Children of Hurin” – un roman pe care J.R.R. Tolkien l-a început în 1918, dar pe care nu l-a terminat niciodată -, Christopher Tolkien a petrecut aproape trei decenii analizând şi completând însemnările tatălui său, înainte de a le uni într-o singură poveste.

El s-a declarat extrem de critic la adresa modului în care a fost utilizată opera literară a tatălui său. „Tolkien a devenit un monstru, devorat de popularitatea lui şi absorbit de absurditatea epocii”, declara Christopher Tolkien în 2012 pentru cotidianul francez Le Monde.

Fiul cel mare al celebrului scriitor britanic a desenat şi hărţile publicate în „The History of Middle-earth”, volum care însoţeşte „Stăpânul inelelor” şi în universul căruia se desfăşoară poveştile lui Tolkien.

Ultimul fiu supravieţuitor al romancierului, Christopher Tolkien a murit la spitalul Dracenie din Draguignan, un oraş din departamentul Var din sud-estul Franţei, „unde fusese internat din cauza unor probleme de sănătate”, potrivit cotidianului regional Var Matin. Christophe Tolkien locuia în Franţa din anul 1975.

Potrivit aceluiaşi cotidian, funeraliile sale vor avea loc în departamentul Var.

