Vijelii și frig

Vremea rea lovește, miercuri, mai întâi partea de nord, în special, Moldova, unde se vor înregistra vijelii și o răcire drastică, urmând ca joi, scăderea de temperatură să fie resimţită în toată ţara. Totodată, sunt așteptate ploi torenţiale şi vânt cu putere de uragan mai întâi în vestul ţării şi, ulterior, în celelalte zone.

Conform meteorologilor, temperaturile scăzute şi vijeliile vor continua şi în cursul săptămânii viitoare. Mercurul din termometre se va situa între 10 şi 20 de grade Celsius.

„De joi încolo şi, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 şi 20 de grade. Deci, vor fi regiuni în care temperaturile vor coborî sub normalul perioadei în care ne aflăm. Vor fi şi precipitaţii – la început, în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formaţiunii depresionare (…) Apoi, vor fi în toate regiunile ţării ploi”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, în cadrul unei intervenţii telefonice la „Jurnal”, de la Antena 3 CNN.

La munte vin ninsori

Din cauza răcirii semnificative a vremii, în zonele montane cele mai înalte vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Deși România nu se află în centrul acestui fenomen meteo sever, influențele furtunii Zack se vor resimți în special în vestul și nord-vestul țării.

Ciclonul Zack a devastat Europa. În Italia, mai multe orașe au fost lovite de furtună, în doar 40 de minute s-au acumulat 60 de litri de apă/mp. Inundaţii masive s-au înregistrat şi în Franţa. Alte țări afectate sunt Marea Britanie, Belgia, Danemarca și Polonia.

Cum va fi vremea în perioada următoare

Vremea se va răci în următoarele două săptămâni, temperaturilor vor scădea cu mai mult de 10 grade și vor începe ploile, se arată în prognoza meteo pentru perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, emisă luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În cea mai mare parte a țării, vremea se va răci de la mijlocul acestei săptămâni, când încă sunt temperaturi de vară, și se va ajunge la valori specifice toamnei.

În afară de vremea rece, meteorologii anunță și ploi în majoritatea regiunilor țării, se mai arată în prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

Noua prefectă USR din Timiș, fostă membră Pro România, trecută la PNL și aleasă consilier județean Forța Dreptei: „Haideți să lămurim partea asta cu traseismul”
Știri România 19:00
Noua prefectă USR din Timiș, fostă membră Pro România, trecută la PNL și aleasă consilier județean Forța Dreptei: „Haideți să lămurim partea asta cu traseismul”
Guvernul Bolojan este optimist înaintea deciziei CCR privind pensiile magistraților: „Avem în vedere repere de constituționalitate”
Știri România 17:48
Guvernul Bolojan este optimist înaintea deciziei CCR privind pensiile magistraților: „Avem în vedere repere de constituționalitate”
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Stiri Mondene 17:30
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
ObservatorNews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.ro
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Mediafax.ro
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
KanalD.ro
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea