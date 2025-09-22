Vijelii și frig

Vremea rea lovește, miercuri, mai întâi partea de nord, în special, Moldova, unde se vor înregistra vijelii și o răcire drastică, urmând ca joi, scăderea de temperatură să fie resimţită în toată ţara. Totodată, sunt așteptate ploi torenţiale şi vânt cu putere de uragan mai întâi în vestul ţării şi, ulterior, în celelalte zone.

Conform meteorologilor, temperaturile scăzute şi vijeliile vor continua şi în cursul săptămânii viitoare. Mercurul din termometre se va situa între 10 şi 20 de grade Celsius.

„De joi încolo şi, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 şi 20 de grade. Deci, vor fi regiuni în care temperaturile vor coborî sub normalul perioadei în care ne aflăm. Vor fi şi precipitaţii – la început, în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formaţiunii depresionare (…) Apoi, vor fi în toate regiunile ţării ploi”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, în cadrul unei intervenţii telefonice la „Jurnal”, de la Antena 3 CNN.

La munte vin ninsori

Din cauza răcirii semnificative a vremii, în zonele montane cele mai înalte vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Deși România nu se află în centrul acestui fenomen meteo sever, influențele furtunii Zack se vor resimți în special în vestul și nord-vestul țării.

Ciclonul Zack a devastat Europa. În Italia, mai multe orașe au fost lovite de furtună, în doar 40 de minute s-au acumulat 60 de litri de apă/mp. Inundaţii masive s-au înregistrat şi în Franţa. Alte țări afectate sunt Marea Britanie, Belgia, Danemarca și Polonia.

Cum va fi vremea în perioada următoare

Vremea se va răci în următoarele două săptămâni, temperaturilor vor scădea cu mai mult de 10 grade și vor începe ploile, se arată în prognoza meteo pentru perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, emisă luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În cea mai mare parte a țării, vremea se va răci de la mijlocul acestei săptămâni, când încă sunt temperaturi de vară, și se va ajunge la valori specifice toamnei.

În afară de vremea rece, meteorologii anunță și ploi în majoritatea regiunilor țării, se mai arată în prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.







