Ucraina: un front tensionat

Întâlnirile de la Davos, între 19 și 23 ianuarie, și München, între 13 și 15 februarie, vor fi momente esențiale pentru discuții strategice, conform unei analize a publicației Blick. Aceasta a evidențiat cinci crize care ar putea zgudui Europa în 2026.

Primul punct critic este situația din Ucraina. Președintele francez Emmanuel Macron va găzdui o reuniune crucială cu liderii europeni și președintele Volodimir Zelenski pe data de 6 ianuarie 2026, la Paris. Liderii europeni vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei.

Europenii trebuie să ia decizii cruciale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, utilizarea unui împrumut comunitar de 90 de miliarde de euro aprobat la Bruxelles pe 18 decembrie și perspectiva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, pe care Statele Unite o doresc până în 2027.

Groenlanda: miza resurselor și a securității

Un alt punct sensibil este situația Groenlandei. Donald Trump continuă să-și exprime interesul pentru aceasta. Potrivit Blick, liderul de la Casa Albă a numit un trimis special, Jeff Landry, pentru a negocia această chestiune.

În schimb, Danemarca, responsabilă de suveranitatea Groenlandei, răspunde prin fermitate diplomatică și investiții în armament american, în valoare de 2,8 miliarde de dolari. Statele Unite își doresc baze militare suplimentare în Groenlanda pentru implementarea scutului antirachetă „Golden Dome” și acces la resursele naturale și ruta comercială arctică. Totuși, Uniunea Europeană evită să se implice în această problemă strategică.

Războiul digital

De asemenea, tensiunile dintre Uniunea Europeană și giganții tehnologici americani continuă să escaladeze. Blick menționează că Washingtonul a refuzat viza pentru fostul comisar european Thierry Breton, în semn de protest față de măsurile europene considerate restrictive.

Printr-un ordin executiv semnat de Donald Trump pe 21 februarie 2025, Statele Unite au anunțat măsuri de protecție pentru companiile digitale americane, acuzând UE de adoptarea unor politici care afectează suveranitatea economică a SUA.

Relațiile cu China în impas

Vizita lui Emmanuel Macron în China, între 5 și 7 decembrie, a ilustrat dificultățile întâmpinate de UE în relațiile comerciale cu Beijingul. Potrivit publicației citate, China a refuzat să o primească pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, în timpul acestei vizite.

În plus, UE a fost criticată pentru gestionarea relațiilor comerciale cu China, în special în contextul deficitului comercial de 305 miliarde de euro înregistrat în 2024. În ciuda presiunilor exercitate de producătorii germani pentru a limita dependența de China, provocările economice și preferințele consumatorilor europeni complică situația.

Mercosur: un test politic

Un alt punct sensibil pentru UE este acordul de liber schimb cu țările Mercosur, care include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Summitul de la Bruxelles din 18 decembrie a adus doar o amânare, iar semnarea acordului este programată pentru 12 ianuarie la Asunción, Paraguay.

Blick subliniază că Franța și alte țări membre cer garanții suplimentare pentru protejarea sectorului agricol, în timp ce UE încearcă să își extindă piețele pentru a contracara tarifele americane. Acest acord scoate la iveală dificultatea Uniunii de a proteja segmentele vulnerabile ale populației, expuse concurenței pe piața globală.

