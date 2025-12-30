Consilierii de securitate națională din diverse țări aliate se vor întâlni în Ucraina sâmbătă, a spus Zelenski. Apoi, președintele Franței, Emmanuel Macron, va organiza o altă întâlnire cu liderii europeni în Franța pe 6 ianuarie.

Aceste întâlniri vin după ce Zelenski și Trump au prezentat un front unit într-o conferință de presă după întâlnirea lor bilaterală din Florida, în cadrul căreia liderul ucrainean a propus un plan de pace în 20 de puncte, prin care Statele Unite să ofere garanții de securitate pentru Kiev, iar regiunea ucraineană Donbas să devină o zonă economică liberă.

În cadrul conferinței de presă, Zelenski a estimat că el și președintele SUA erau „100%” aliniați pe tema garanțiilor de securitate și „90%” de acord cu planul său de pace mai larg.

Deși cadrul actual al proiectului prevede garanții de securitate pentru a descuraja o nouă invazie rusă pe o perioadă de 15 ani, Zelenski insistă pentru protecții care să se întindă până la 50 de ani.

Președintele ucrainean a respins acuzațiile Rusiei conform cărora Kievul a lansat drone către locuința președintelui Vladimir Putin, calificând informațiile despre atac drept „falsuri” și spunând jurnaliștilor „nimeni nu a atacat acolo”.

„Este acest lucru legat de sancțiuni? Poate un pic. În opinia mea, este mai mult legat de faptul că a existat o întâlnire de succes și o întâlnire pozitivă a echipelor noastre”, a explicat el.

Însă Donald Trump a indicat că el crede versiunea lui Vladimir Putin, după ce a discutat la telefon cu președintele rus. „Este o perioadă delicată”, a spus președintele SUA. „Nu este momentul potrivit. Este un lucru să fii ofensiv, pentru că ei sunt ofensivi. Este altceva să ataci casa lui. Nu este momentul potrivit pentru a face așa ceva”, a adăugat el.

