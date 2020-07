Femeile, care au fost, de asemenea, amendate cu câte 300.000 de lire egiptene, aproximativ 19.000 de dolari, au fost acuzate și că au rulat conturi online, ”încălcând valorile și principiile Egiptului, o națiune musulmană conservatoare”.

De ce sunt acuzate

Haneen Hossam, 20 de ani, studentă la Universitatea din Cairo, a fost acuzată că a încurajat femeile tinere să se întâlnească cu bărbați printr-o aplicație video și să construiască relații cu aceștia, primind o taxă în funcție de numărul de urmăritori pentru aceste chat-uri.

Tânăra, care are aproximativ un milion de urmăritori pe TikTok și Instagram, a fost arestată în aprilie, după ce a publicat un videoclip descris de autorități drept ”indecent”. Ea explica modul în care femeile ar putea câștiga până la 3.000 de dolari, furnizând videoclipuri pentru platforma de editare video Likee.

Mesajul ei a fost interpretat de autorități ca o promovare de a vinde sex online, procurorul afirmând că acțiunile ei profitau de starea financiară precară a femeilor, unele dintre ele minore.

O instanță a eliberat-o pe cauțiune luna trecută, dar a fost reținută din nou după ce ”au fost găsite noi dovezi”.

Mawada al-Adham, 22 de ani, un influencer TikTok și Instagram cu cel puțin două milioane de urmăritori, ar fi publicat fotografii și videoclipuri indecente pe social media. Într-o țară atât de conservatoare, să pozezi în mașini de lux sau să te înregistrezi când dansezi în bucătărie poate fi considerat provocator, observă Sky News.

Ea a fost arestată în mai.

Celelalte trei influencerițe condamnate luni, 28 iulie, au fost acuzate că le-au ajutat pe Hossam și Al-Adham să-și gestioneze conturile de pe rețelele de socializare, potrivit procuraturii publice.

Today, Egypt's Economic Crt sentenced TikTok users Haneen Hossam and Mawada al-Adham & 3 others to 2 yrs in prison & an LE 300k fine for encroaching on family values.



Since April, ~10 female TikTok users have been detained or prosecuted by authorities https://t.co/COXqD72FJj pic.twitter.com/Eplj2eS03U — Mai El-Sadany (@maitelsadany) July 27, 2020

Ahmed el-Bahkeri, avocatul lui Al-Adham, a confirmat sentințele și a spus că fetele vor contesta verdictul.

Parlamentarii au cerut suspendarea aplicației TikTok

Între timp, parlamentarii egipteni au cerut guvernului să suspende aplicația TikTok, rețea de socializare cu conținut video, spunând că "promovează nuditatea și imoralitatea".

Nehad Abu El Komsan, șeful Centrului Egiptean pentru Drepturile Femeilor, a declarat că are rezerve față de sintagma ”încălcarea valorilor și principiilor familiei”, dar a spus că ”traficul de persoane și exploatarea fetelor tinere e o crimă oribilă. Trebuie să facem diferența dintre libertatea de exprimare și folosirea minorilor pentru a genera bani”.

Conform legii informatice din Egipt, emisă în 2018, oricine creează și rulează un cont pe internet pentru a comite o infracțiune e pedepsit cu cel puțin doi ani de închisoare și cu o amendă de până la 300.000 de lire egiptene.

Foto: news.sky.com

