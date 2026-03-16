Certificatul digital, cheia unui conflict de interese la ANAF Iași

Funcționarii foloseau certificate digitale calificate pentru a reprezenta contribuabilii în fața ANAF, în timp ce erau angajați ai instituției.

Aceste certificate, esențiale pentru interacțiunea digitală cu ANAF prin Spațiul Privat Virtual, declarații și alte proceduri administrative, le ofereau acces direct la datele fiscale ale firmelor pe care le gestionau.

„Un funcționar public nu poate fi mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu atribuțiile sale de serviciu”, prevede clar legislația în vigoare. Totuși, cazul de la Iași scoate la lumină o vulnerabilitate în procesul de digitalizare a administrației fiscale, semnalată anterior de specialiștii în domeniu.

Arhitectura puterii fiscale

Practic, această situație evidențiază cum digitalizarea, deși esențială pentru modernizarea ANAF, poate deschide și portițe pentru conflicte de interese.

„Cine controlează aceste certificate, controlează accesul la procedurile fiscale”, subliniază experții.

În acest caz particular, cei cinci funcționari erau atât inspectori ANAF, cât și reprezentanți ai unor firme private, ceea ce ridică întrebări serioase despre integritatea proceselor administrative. Situații similare au fost semnalate de fostul președinte al ANAF, Lucian Heiuș, care avertiza încă din 2024 asupra riscului ca funcționarii fiscali să ofere servicii private, inclusiv contabilitate, pentru firme sau primării mici.

ANAF a sesizeazat Agenția Națională de Integritate

În urma descoperirii acestor incompatibilități, ANAF a anunțat că va sesiza Agenția Națională de Integritate (ANI) și că va intensifica verificările interne pentru prevenirea unor situații similare.

„Transparența și integritatea sunt fundamentale pentru a menține încrederea în sistemul fiscal”, afirmă reprezentanții instituției.

Conflictul de interese în administrația fiscală rămâne o problemă sensibilă, dat fiind accesul extins al funcționarilor la informațiile fiscale ale contribuabililor. Aceștia pot influența verificările, rambursările și stabilirea obligațiilor fiscale, iar astfel de abateri pun sub semnul întrebării corectitudinea întregului proces.

România, care se confruntă cu una dintre cele mai mari găuri de TVA din Uniunea Europeană, a plasat modernizarea ANAF printre prioritățile guvernamentale. Totuși, cazurile de incompatibilitate, precum cel descoperit la Iași, scot în evidență fragilitatea sistemului în fața riscurilor de corupție și abuz.

Modernizarea digitală rămâne un obiectiv crucial, dar, după cum se vede, este insuficientă fără un control riguros și politici clare care să elimine conflictele de interese.

„Scopul nostru este să limităm interacțiunea fizică dintre contribuabili și funcționari, tocmai pentru a reduce riscurile de abuz”, au declarat oficialii ANAF.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE