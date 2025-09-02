Tarife difențiate, în funcție de intervalul de consum

Prima măsură vizează implementarea mecanismului Market Maker, prin desemnarea unui operator care să asigure lichiditatea pieței de energie, stimulând cererea și oferta, încurajând tranzacțiile pe termen lung și determinând o scădere constantă a prețurilor.

A doua prevede creșterea transparenței și reducerea riscurilor prin introducerea de garanții ferme pentru toate tranzacțiile.

Cea de-a treia măsură se referă la tarife dinamice și diferențiate în funcție de intervalul de consum, care să recompenseze cu prețuri mai mici consumatorii ce folosesc energia în perioadele mai ieftine.

A patra măsură presupune reducerea prețurilor de achiziție pentru consumul propriu al operatorilor de distribuție prin crearea unui mecanism unic de achiziție – o schimbare ce ar putea duce la tarife de distribuție mai mici, având în vedere că aceste costuri reprezintă circa 25% din factura consumatorilor.

Cea de-a cincea propunere vizează integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, gestionată de Ministerul Energiei.

Se încearcă extinderea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune

Totodată, ministrul a anunțat continuarea negocierilor la nivel european pentru extinderea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune până în 2030, măsură care ar putea tempera creșterile de preț și ar oferi timp pentru dezvoltarea de noi proiecte de producție.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

„Scopul meu este clar: energie mai ieftină decât media europeană, independență energetică și reguli eficiente pentru întreaga piață. Împreună construim un viitor energetic sigur pentru România!”, a declarat Bogdan Ivan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE