Difenilamina

Pulberea fără fum este pe bază de nitroceluloză cu aditivi care o fac mai sigură la depozitare. Nitroceluloza, în special piroxilina, se obține din nitrarea celulozei cu acid azotic. Pentru a face posibilă depozitarea și utilizarea, i se adaugă aditivi de stabilizare. Principalul aditiv pentru stabilizare este difenilamina, care, după cum a aflat The Insider, provine din China. Cel puțin jumătate din necesarul Rusiei de difenilamină este acoperit de China.

Antene antibruiaj

Potrivit sursei citate, Rusia se bazează pe anumite antene chinezești pentru a ocoli mijloacele ucrainene de război electronic. În plus, fără acese antene, dronele de tip Shahed ar deveni complet oarbe și inutilizabile.

Motoare electrice (pentru drone FPV)

Principiul de funcționare a motorului electric a fost descoperit în secolul XIX. Dronele utilizează de obicei un motor în care magneți permanenți sunt atașați la un rotor, iar mai multe bobine fixe în jurul acestuia creează un câmp magnetic variabil controlat de un circuit simplu. Necesită rulmenți, magneți, sârmă subțire de cupru și unele componente electronice.

După cum a aflat The Insider, Rusia depinde de China pentru a se asigura cu motoare electrice pentru drone și nu are capacități de a înlocui importuri în valoare de 100 de milioane de dolari anual. În cazul în care China nu ar mai exporta motoare electrice pentru drone către Rusia, atunci Kremlinul ar avea nevoie de un an – un an și jumătate pentru a le produce singură, interval de timp în care și-ar înrăutăți mult poziția de pe front, unde dronele au devenit o armă-cheie.

Fibra de carbon

Fibra de carbon este un material modern, flexibil și rezistent, utilizat pentru fabricarea de undițe, bețe de schi și alte echipamente sportive. Dar proprietățile sale sunt solicitate și de industriile auto, aviatică și spațială. Desigur, un astfel de material este la mare căutare în fabricarea dronelor, unde este nevoie de ceva ușor și durabil. Rusia depinde serios de fibra de carbon chinezească. Fără ea, nicio dronă Shahed/Geran nu ar putea zbura pe distanțe lungi.

Fibra optică

Dronele cu fibră optică au devenit principala armă pentru lupte în teren deschis, iar The Insider a aflat că Rusia este aproape complet dependentă de China pentru se aproviziona cu fibră optică și materii prime pentru aceasta. Rusia avea capacități mici de producție de fibră optică, iar aceste capacități au fost afectate grav după ce ucrainenii au lovit fabrica din Saransk. Prin urmare, Rusia este obligată să importe și mai multă fibră optică.

Rusia nu poate produce totul pe plan intern, în pofida propagandei lui Putin

Odată cu introducerea primelor sancțiuni împotriva Rusiei, în 2014, liderul de la Kremlin Vladimir Putin a tot făcut declarații despre necesitatea dezvoltării unor capacități interne de substituire a importurilor. Totuși, în realitatea lumii moderne, chir și giganți manufacturieri precum China ar avea dificultăți în a se decupla de lanțurile globale de producție. Pentru Rusia, care se bazează doar pe resurse naturale, această decuplare este imposibilă. În aceste condiții, Rusia va continua să depindă de China și de alte țări, chiar și în cazul celor mai simple tehnologii, conchide The Insider.

