De Simona David,

Printre măsurile luate de Rusia pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, se numără și strângerea câinilor de pe străzi, precum și exterminarea șobolanilor, notează The Moscow Times.

Potrivit sursei citate, aceste măsuri sunt aspru criticate de organizațiile pentru protecția animalelor, care consideră că aceste acțiuni sunt crude și fără temei științific.

De altfel, Rusia a mai impus o serie de măsuri împotriva răspândirii virusului în ţară, cum ar fi: restricţii privind zboruri către China şi Coreea de Sud și limitarea acordării de vize pentru cetăţenii iranieni şi chinezi.

De asemenea, din 4 martie, Rusia va suspenda călătoriile cu trenul din Moscova către Nisa, potrivit agenției TASS, care citează ministrul Transporturilor.

Tot ca măsură de protecție împotriva COVID-19, Rusia a recomandat operatorilor de turism să suspende călătoriile către Italia, Coreea de Sud și Iran.

Pe lângă măsurile luate de autorități, oamenii de știință au dezvoltat și cinci prototipuri de vaccin pentru coronavirus, mai notează The Moscow Times, care o citează pe Tatiana Golikova, vicepremierul Rusiei.

Vladimir Putin spune că nu are sosie: ”Am refuzat să folosesc dublurile”

De teama coronavirusului, Arabia Saudită suspendă intrarea pelerinilor pe teritoriul său

Sondaj: Un sfert dintre francezi nu se spală în fiecare zi