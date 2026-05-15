Au murit într-o peșteră subacvatică, la 60 de metri adâncime

Autoritățile au fost alertate în jurul orei locale 13.45, după ce cei cinci nu au mai revenit la suprafață. Potrivit Forțelor Naționale de Apărare din Maldive, în căutări au fost trimise ambarcațiuni rapide și aeronave.

Un prim trup a fost găsit într-o peșteră subacvatică. Autoritățile au transmis apoi că este posibil ca și ceilalți patru turiști dispăruți să se afle în aceeași peșteră, care coboară până la aproximativ 60 de metri adâncime.

Ministerul italian de Externe a confirmat moartea celor cinci cetățeni italieni și a anunțat că familiile victimelor primesc sprijin consular prin Ambasada Italiei din Colombo, Sri Lanka.

Presa italiană a identificat victimele ca fiind Monica Montefalcone, profesoară și cercetătoare la Universitatea din Genova, și fiica ei, Giorgia Sommacal, în vârstă de 20 de ani. Celelalte victime sunt Muriel Oddenino, tot din mediul universitar din Genova, Gianluca Benedetti, din Padova, și Federico Gualtieri, din Borgomanero, în apropiere de Novara, potrivit ANSA.

Cei cinci turiști italieni care au murit în timpul unei scufundări într-o peșteră subacvatică din atolul Vaavu, Maldive. Foto: Stuff.co

Monica Montefalcone era specialistă în biologie marină, lucra în cadrul Departamentului de Științe ale Pământului de la Universitatea din Genova și în coordona științific o campanie de monitorizare a insulelor Maldive .

Cauza morții nu a fost stabilită

Poliția din Maldive a deschis o anchetă, însă cauza exactă a tragediei nu era cunoscută imediat după accident.

Daily Mail scrie, citând presa locală, că unii specialiști în scufundări iau în calcul posibilitatea unei intoxicații cu oxigen, dar această ipoteză nu a fost confirmată oficial. Intoxicația cu oxigen poate apărea atunci când o persoană respiră oxigen la presiune mare pentru o perioadă mai lungă și poate afecta sistemul nervos central.

În ziua accidentului, vremea era nefavorabilă în zonă. Vântul sufla cu aproximativ 40-48 km/h, iar serviciul meteorologic emisese o avertizare galbenă.

Iahtul pe care se aflau turiștii

Cei cinci turiști se aflau pe Duke of York, un iaht de tip live-aboard, folosit pentru croaziere de scufundări în Maldive. Nava are 11 cabine, poate primi 21 de oaspeți și este promovată pentru turiștii care vor să ajungă în zone de scufundări greu accesibile. Potrivit descrierii companiei, iahtul oferă inclusiv nitrox, un amestec de azot și oxigen folosit de scafandri. O croazieră de o săptămână costă puțin peste 2.000 de euro de persoană.

Autoritățile locale au descris accidentul drept una dintre cele mai grave tragedii de scufundări produse vreodată în Maldive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE