A obținut cetățenia britanică în 2006

Al-Shamie s-a stabilit în Marea Britanie în copilărie și a obținut cetățenia britanică în 2006, fiind atunci minor.

Numele său de familie înseamnă „sirianul”, iar prenumele – Jihad, care în arabă se traduce prin „luptă” – a atras atenția ministrului de interne, Shabana Mahmood, care a declarat că nu mai întâlnise pe cineva cu acest nume, dar a confirmat că acesta era numele real al atacatorului.

Tatăl său, Faraj al-Shamie, a fost chirurg traumatolog pentru diverse ONG-uri în zone de conflict, precum Sudanul de Sud. Autoritățile au precizat că Jihad al-Shamie nu era cunoscut serviciilor antiteroriste și nu fusese implicat în programul Prevent.

Era văzut ridicând greutăți în garaj

Bărbatul locuia pe Langley Crescent, în Prestwich, unde vecinii îl vedeau adesea în pijamale sau sandale, plimbându-se prin fața casei ori ridicând greutăți în garaj.

Unii îl considerau retras și neîngrijit, menționând că își parca frecvent greșit mașina Kia. Alții au spus că uneori purta haine tradiționale islamice și o pălărie religioasă.

Vecinii au confirmat că familia sa trăia acolo de aproximativ două decenii. Inițial, al-Shamie locuia cu părinții și frații săi, însă tatăl s-a mutat în urmă cu șase-șapte ani, revenind ocazional cu o mașină cu număr de Franța.

Atacatorul trăia singur

Unii credeau că atacatorul trăia singur, deși fusese văzut uneori cu un bărbat în vizită sau cu un copil mic la adresă.

Joi, în jurul orei 15:15, martorii au văzut forțele de poliție înarmate sosind pe stradă. „Au venit dube, toți erau în negru, cu arme. Au blocat strada și au început să strige: «Poliție înarmată! Ieșiți afară!». Au folosit chiar și un fierăstrău mecanic”, a povestit Mike, un localnic.

Operațiunea a durat aproximativ o oră, însă vecinii nu au văzut pe nimeni scos din casă.

Atacul violent a avut loc joi, 2 octombrie 2025, la sinagoga Heaton Park din Manchester, unde Jihad al-Shamie a intrat cu mașina în oameni și a înjunghiat mai multe persoane. Doi oameni au murit și alți doi au fost răniți, iar atacatorul a fost împușcat de polițiștii britanici.



