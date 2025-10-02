Mașină lansată spre pietoni și oameni înjunghiați

Potrivit poliției, atacatorul a fost împușcat de ofițerii sosiți la fața locului. Autoritățile au anunțat că bărbatul este „crezut a fi mort”, dar starea lui nu fusese confirmată oficial la ora redactării articolului. Un martor a relatat că „poliția i-a dat avertismente, nu a ascultat și atunci au tras”.

Incidentul s-a produs la ora 9:31 (11:31, ora României). Poliția a declanșat Operation Plato, procedura de urgență utilizată în cazul unor atacuri de tip terorist sau al unor incidente de mare amploare. La fața locului au ajuns zeci de mașini de poliție, echipaje de ambulanță și pompieri. Martorii au descris o desfășurare masivă de forțe, cu elicoptere și sirene pornite continuu.

„Paramedicii au intervenit și au acordat îngrijiri la patru persoane, rănite atât prin impactul cu mașina, cât și prin înjunghiere”, a transmis Poliția din Manchester într-un comunicat. Două dintre ele au decedat. BBC scrie că printre cei răniți se află și un agent de securitate al sinagogii.

„Am crezut că e un accident normal, dar apoi am văzut un bărbat plin de sânge pe jos. Altul era lângă o mașină, iar un individ încerca să spargă geamul unei clădiri cu un cuțit. Poliția i-a strigat de câteva ori să se oprească. Nu a ascultat, și atunci au tras. Când a încercat să se ridice din nou, au tras din nou. A fost înfiorător”, a relatat pentru BBC Radio Manchester un șofer de camion.

Imagini video verificate de BBC arată momentul în care polițiștii înarmați îl împușcă pe suspect, în timp ce oamenii din jur sunt îndepărtați de la fața locului. În imagini se aud ofițerii strigând: „Are o bombă, toată lumea să se îndepărteze!”.

„Un atac oribil, pe cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc”

Atacul a avut loc chiar în ziua de Yom Kippur, cea mai importantă sărbătoare din calendarul evreiesc. Premierul britanic Keir Starmer a transmis un mesaj dur:

„Sunt îngrozit de atacul de la sinagoga din Crumpsall. Faptul că s-a întâmplat de Yom Kippur îl face cu atât mai oribil. Gândurile mele se îndreaptă spre familiile victimelor și mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția rapidă”.

Starmer și-a întrerupt vizita oficială din Danemarca și s-a întors de urgență în Marea Britanie, unde a convocat o ședință a comitetului de criză COBR. El a anunțat și suplimentarea forțelor de poliție la sinagogile din întreaga țară.

„Vom face tot ce este nevoie pentru a proteja comunitatea evreiască”, a mai spus el.

Primarul orașului, Andy Burnham, a precizat că „pericolul imediat a trecut”, dar a cerut cetățenilor să evite zona. Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a declarat la rândul său că atacul este „o acțiune revoltătoare împotriva comunității evreiești, în cea mai sfântă zi a anului. Este dezgustător și inacceptabil”.

Poliția nu a oferit până acum detalii despre identitatea suspectului sau posibilele motive din spatele atacului. Ancheta este în desfășurare, iar zona din jurul sinagogii rămâne blocată de forțele de ordine.

Pentru comunitatea evreiască din Manchester, una dintre cele mai mari din Regatul Unit, atacul reprezintă un șoc major, iar autoritățile spun că vor trata cazul ca pe „un incident de maximă gravitate”.