Cine a lansat ideea în Ucraina că noul Israel se va muta acolo

Viaceslav Lihaciov a absolvit Universitatea Ebraică de la Moscova, locuiește de douăzeci și unu de ani la Kiev și a coordonat Asociația Organizațiilor și Comunităților Evreilor din Ucraina.

La inițiativa comunității evreilor din Ucraina, el a organizat dezbaterea „Situația din Fâșia Gaza în context geopolitic”, la care au fost invitați presa și toți doritorii. Sute de persoane s-au conectat la conferință, inclusiv din localitățile care se află sub ocupația Federației Ruse. Printre miturile dezmințite în timpul discuțiilor a fost și cel al apariției unui nou stat Israel pe teritoriul Ucrainei.

Orientul, văzut prin prisma propriilor experiențe: „Fâșia Gaza – un Donbas al Israelului”

Istoricul Viaceslav Lihaciov

Viaceslav Lihaciov și alți membri ai comunității evreilor din Ucraina au recunoscut că sunt afectați de războiul din statul lor, Ucraina. Prin urmare, evreii din Ucraina văd ce se petrece în Israel cu o doză de subiectivitate. Foarte des apare similitudinea dintre gruparea Hamas și Rusia, deși cele două entități sunt politic, statal și civilizațional extrem de diferite.

„Observăm, în Ucraina, o serie de încercări de a percepe situația din Orientul Mijlociu prin prisma conflictului cu Rusia. Unii chiar zic că Fâșia Gaza este un Donbas al Israelului sau că Hamas și Kremlinul sunt două entități teroriste. Gândirea colectivă a ucrainenilor este afectată de război, iar Israelul și Ucraina sunt văzute ca două victime”, explică analistul politic.

Ucraina, cu ochii pe Israel

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei i-a făcut pe cetățeni foarte solidari cu Israelul, de aceea, spre deosebire de statele UE, la Kiev sau în alte orașe nu au avut loc mitinguri pro-Palestina.

Steagul Israelului este proiectat pe ecrane dintr-o intersecție din Kiev în semn de susținere, 8 octombrie 2023. Foto: Profimedia

„Câteva zile, toți cei în Ucraina discutau doar despre Israel, de parcă s-au oprit luptele în estul și sudul țării. În timp ce armata ucraineană respingea cu succes ofensiva Rusiei în direcția Avdiivka, în Ucraina, oamenii își exprimau solidaritatea cu Israelul”, descrie Lihaciov percepția războiului într-un stat aflat el însuși în război.

Absolvent al Universității Ebraice de la Moscova, Viaceslav Lihaciov susține că cele două războaie diferă foarte mult între ele. El apreciază Tel Avivul pentru că a creat un guvern de coaliție, de unitate națională, menționând că la Kiev nu s-a reușit acest lucru, în ciuda celor 20 de luni de război.

„În Ucraina se mai observă o monopolizare a spațiului informațional de către puterea de stat prin centralizarea fluxurilor de știri, lucru care nu pare a fi posibil în Israel. Un avantaj pentru Tel Aviv”, consideră politologul.

Lihaciov: Ofensiva terestră este amânată pentru că Israelul nu știe ce să facă cu Fâșia Gaza

Forțe militare israeliene se adună la granița cu Gaza, în sudul Israelului, 24 octombrie 2023. Foto: Profimedia

Amânarea ofensivei terestre israeliene asupra Fâșiei Gaza are loc, potrivit expertului, din cauza indeciziei conducerii de la Tel Aviv. „Ei pur și simplu nu știu ce să facă după ce gruparea Hamas va fi eliminată. Nimeni nu știe care este cel mai bun scenariu. Mai mult decât atât, indiferent de modul cum va avea loc ofensiva terestră, cei din Fâșia Gaza se vor simți sub ocupație. Israelul nu are soluții bune, de aceea suntem într-o incertitudine învechită”, consideră Lihaciov.

Întrebat de participanții la conferință dacă ofensiva terestră a Israelului poate genera un conflict regional devastator în Orientul Mijlociu, membrul comunității evreilor din Ucraina a declarat că o escaladare de acest gen este puțin probabilă. Analistul politic a tot încercat să tempereze temerile asistenței, privind un mare război în Israel. El a spus că ideea păcii cu Palestina a fost îngropată de gruparea Hamas pe 7 octombrie, când au fost atacați civilii.

Totuși, tema răzbunare este una care domină opinia publică din Israel. Trebuie să menționăm că declarația lui Biden, potrivit căreia gruparea Hamas nu reprezintă Palestina, este o exagerare. Hamas a monopolizat puterea și și-a crescut sprijinul popular în baza retoricii anti-Israel. Viaceslav Lihaciov:

Fake news din perioada războiului: Noul Israel va fi în Ucraina

Întrebat de modul cum încearcă Rusia sau alte state să influențeze opinia publică din Ucraina față de evenimentele din Israel, Lihaciov observă unele mituri și fake news care circulă pe rețelele de interacțiune socială. Potrivit unor mituri devenite virale, războiul ruso-ucrainean nu este întâmplător.

„Unii susțin că statul Israel se va muta pe teritoriul Ucrainei, iar acest proces nu mai poate fi oprit. Sunt mesaje care generează atitudini antisemite. Am mai văzut de astea în Ucraina în perioada când a fost lansată reforma funciară solicitată de UE. Se spunea atunci că evreii vor cumpăra toate pământurile pentru a construi un stat al lor în Ucraina”, explică specialistul.

În acest context, Rusia le sugerează indirect ucrainenilor ideea unei împăcări cu Moscova care ar fi în stare să nu le permită evreilor să ocupe teritoriul Ucrainei. Altfel spus, evenimentele din Israel sunt folosite de propaganda rusă pentru a slăbi Ucraina din interior.

Atitudinea față de Putin în Israel se modifică

„Merită menționată și o oarecare simpatie a evreilor originari din fosta URSS față de stilul de activitate a unor lideri precum Vladimir Putin sau Donald Trump. Persoanele dominate de o mentalitate postsovietică și ajunse în Israel văd Rusia ca fiind o țară condusă de un lider puternic. Mulți jurnaliști și politologi din Israel care vorbesc limba rusă oferă contra cost interviuri presei guvernamentale ruse. Lucrurile s-ar putea schimba în viitor, în contextul evenimentelor din Fâșia Gaza. Atitudinea față de Putin s-ar putea schimba mult”, arată Viaceslav Lihaciov. Deja, israelienii înregistrează atitudinea propalestiniană a liderului de la Kremlin.

„Baie fierbinte de sprijin internațional”

Întrebat de reporterul Libertatea dacă Israelul și Ucraina sunt în aceeași situație informațională în contextul războiului, având vecini care nu le sunt prieteni deloc, Lihaciov a declarat că sprijinul pentru Kiev la nivelul comunității internaționale este cu mult mai mare.

„În plan informațional, spre deosebire de Israel, Ucraina face o baie fierbinte a sprijinului internațional. Există o serie de pretenții bine argumentate față de Tel Aviv. Ucraina nu controlează timp de șapte decenii părți ale Rusiei care să fi avut un statut incert. Situația din Orientul Apropiat este mult mai complicată, de aceea și sprijinul pentru Kiev este mult mai clar”, menționează Lihaciov.