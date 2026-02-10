„Primăria Municipiului Constanța alocă sume-record pentru servicii de pază, în comparație cu alte primării din țară, cheltuind aproximativ 768.000 de lei lunar pentru servicii de pază. (…) Pe locul al doilea se situează Primăria Municipiului Arad, cu cheltuieli de aproximativ 700.000 de lei lunar”, arată FACIAS.

Libertatea a consultat portalul public SEAP pentru a afla care sunt firmele contractate de Primăriile Arad și Constanța pentru a se ocupa de serviciile de pază.

Pază de partid: liberal la liberal trage, la Arad

În ultimii ani, Primăria Arad a încheiat contracte pentru pază cu patru firme de specialitate: Ambasador Group Security SRL, Team Force Security SRL, Morar Pază și Protecție SRL și Max-Guard Security SRL.

Ambasador Group Security SRL a fost fondată în anul 2017 și a beneficiat, încă de la înființare, de mai multe contracte cu primării și alte instituții. Anul trecut a avut 13 contracte, care însumate sar de un milion de lei. În acest an, firma a prins patru contracte cu Inspectoratul General pentru Imigrări în valoare totală de 77.000 de lei pentru servicii de pază la centrul de solicitanți de azil Crevedia, Dâmbovița. În anul 2024, profitul firmei a fost de 830.000 de lei. De altfel, de la înființare, firma a avut în fiecare an profituri de sute de mii de lei, recordul deținându-l 2020, când a depășit 2,26 de milioane de lei.

Firma este patronată de Paula Nicoleta Moldovan (fostă Hrișcă), soția unui partener de afaceri al administratorului firmei, Vasile Florin Vlaic.

Vlaic a fost ales consilier local PNL al comunei Deda, județul Mureș, în 2016, iar în 2024 a candidat din nou, dar fără succes.

Vlaic a mai fost asociat și în alte firme care au avut contracte cu statul. De exemplu, E Mol Security SRL, din care a ieșit în 2011, în favoarea lui Mihai Paul Costin. Costin este și el membru PNL și a candidat în 2024 la Consiliul Local al comunei Rușii Munți, județul Mureș. Firma este în faliment din anul 2019.

Firma lui Vlaic este preferată de Primăria Arad, condusă de colegul liberal Călin Bibarț, și în alte domenii.

În A&B Salubris SRL, firmă de colectare a deșeurilor, Vlaic a fost asociat unic până în anul 2024, când firma a intrat în faliment. Și aceasta a beneficiat de mai multe contracte din bani publici.

În F&G Eco SRL, o altă firmă de colectare a deșeurilor, Vlaic a fost asociat de la înființare, în 2008, până în 2011. Firma a avut peste o sută de contracte mai ales cu primării, printre care și comuna Deda, în perioada când Vlaic era consilier local (dar nu mai era asociat). Ultimul contract adjudecat a fost anul trecut cu comuna Sarma, din județul Harghita, în valoare de 262.144 de lei.

Familia Morar: tată, mamă, fiică, cu lipici la contracte publice

O altă firmă agreată de Primăria Arad este Morar Pază și Protecție SRL, înființată în anul 2003, de Sofia Mădălina și Mariana Morar (mamă și, respectiv, fiică). În prezent, asociat unic al firmei este Mariana Cziszter Morar (nume dobândit după căsătorie), care mai este asociată și în Securitate Promm SRL (deschisă în 2015 cu tatăl său, Mircea Morar, fost ofițer de poliție și creierul afacerilor de pază).

Morar Mariana (fiică) și Mircea Morar, tatăl, au înființat firma Morar Pază și Protecție SRL în anul 2003. Foto: Facebook / Morar Pază și Protecție SRL

Fiind una dintre cele mai cunoscute firme de pază din Arad, Morar Pază și Protecție SRL a câștigat deja în acest an șase contracte ce însumează 130.000 de lei, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de contractele cu Recons SA (fosta Regie Autonomă de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad).

Peste 35 de contracte din bani publici, toate cu instituții din județul Arad, a avut anul trecut firma Morar Pază și Protecție SRL, cu o valoare totală ce depășește 300.000 de lei. Profitul pe anul 2024 a fost de aproape 660 de mii de lei.

A treia firmă care a avut recent contracte cu Primăria Arad este Team Force Security SRL, cu „activități de protecție și gardă”, fondată în anul 2017, la București, de doamnele Beatrice Zamfir și Larisa Gabriela Tofan. După un an, în firmă este cooptată încă o doamnă, pe nume Aida Florina Vlad. În scurt timp, doamna Vlad devine asociat unic. Apoi, în 2023, firma este preluată de Liviu George Antonescu.

Team Force Security SRL. Foto: Facebook / Team Force Security SRL

În acest an, Team Force Security SRL a prins deja cinci contracte în valoare totală de peste 115.000 de lei. Cel mai valoros contract l-a încheiat cu Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA din Arad, în valoare de 96.000 de lei. Anul trecut, firma de pază a avut 31 de contracte de sute de mii de lei din bani publici. Anul 2024 a fost încheiat de Team Force Security SRL cu un profit de 234.000 de lei.

Liviu George Antonescu a mai fost asociat în două firme de „protecție și gardă” care nu mai există: Defend Atlas Corp Prest SRL (în care a fost implicat și un fost subofițer de Jandarmi din Prahova) și Defend Atlas Comp SRL. În prezent mai este asociat în firma de transporturi de mărfuri Wide Electric Solutions SRL.

Max-Guard Security SRL este a patra firmă cu lipici la Primăria Arad în ceea ce privește activitățile de pază. Fondată în anul 2001 în Arad de Lucian Marcu și Marius Florin Mărghitaș, societatea de pază a încheiat anul 2024 cu un profit de 225.000 de lei. Anul trecut, firma de pază Max-Guard Security SRL a avut doar cinci contracte publice a căror valoare totală nu depășește zece mii de lei.

Max-Guard Security SRL. Foto: Facebook / Max-Guard Security SRL

La Constanța, paza o face un fost polițist condamnat

Conform platformei SEAP, ultimul contract încheiat de Primăria Constanța pentru „Serviciul de asigurare a integrității bunurilor publice şi private” a fost în 2021. Contractul, care se întinde pe mai mulți ani și cu o valoare totală de 57.460.608 lei fără TVA, a fost câștigat de firmele din București Bronic Security și Bronic Guard, deținute de omul de afaceri Ștefan Brotac.

Bronic Guard. Foto: Facebook

Anul trecut, Bronic Guard a câștigat două contracte în valoare totală de aproximativ 320.000 de lei cu Primăria Sectorului 3 și cu Primăria Oltenița. 2024 a fost încheiat cu pierderi de peste 400.000 de lei de firma Bronic Guard. Iar Bronic Security (care este asociată alături de Ștefan Brotac în Bronic Guard) a avut un profit de 173.000 de lei.

Ștefan Brotac are o istorie lungă în afacerile cu firme de pază. La începutul anilor 90, el era ofițer în cadrul Serviciul Judiciar al Poliției Capitalei. Împreună cu tovarășul lui de arme și de afaceri Dorian Necula, Brotac a fost arestat pentru furt. Cei doi, îmbrăcați în polițiști, opreau TIR-urile pe șoseaua de centură a Capitalei, legitimau șoferii și apoi le furau banii. Brotac și Necula au fost dați afară din Poliție și condamnați cu suspendare.

Între timp, Ștefan Brotac a fost reabilitat, iar cazierul lui a devenit curat, reușind să obțină toate avizele pentru firmele de pază și chiar atestatul de detectiv particular. De-a lungul timpului, Ștefan Brotac a fost asociat în aproape 20 de firme care se ocupau în special cu protecția și paza, dar și din domeniul cluburilor, investigații, IT, sănătate, fotbal și chiar televiziune. Multe dintre aceste firme nu mai există în prezent.

Ștefan Brotac. Foto: Facebook / Ștefan Brotac

Asociat cu nume din zona sportivă și mondenă

Prima societate de pază, Bronec Protection SRL, a fost înființată de Ștefan Brotac împreună cu fostul său coleg din Poliție Dorian Necula, în anul 1993 (radiată în anul 2010). Apoi, afacerile celor doi s-au separat, fiecare fondând diverse firme. Necula a păstrat brandul Bronec, iar Brotac a dezvoltat numele Bronic.

Pe lângă afacerile în care și-a implicat membrii familiei, Ștefan Brotac s-a asociat în firme alături de diverse persoane cunoscute.

El a fost administrator la Fotbal Club Progresul București, în perioada când patron era nașul său, Marin Dodu (acuzat că a falimentat clubul și declarat nevinovat chiar în acest an). Afacerile lui Brotac în fotbal nu s-au limitat doar la clubul Progresul, el având multe contracte pentru pază cu diferite cluburi bucureștene, inclusiv cu FRF.

Brotac mai este cunoscut că a fost asociat în Brilliant Club alături de Vasilica Laura Cordun (sora fotbalistului Adrian Mutu) și Nicolae Șerbu (om de afaceri cu care Brotac a mai făcut afaceri, inclusiv în postul TV Atomic). Clubul de fițe în care Adrian Mutu a participat cu investiții semnificative a intrat în faliment, iar firma a fost radiată în 2015.

Însă în zona mondenă Brotac a fost introdus de fiul său, medicul Cornel Brotac, care a fost căsătorit cu una dintre membrele trupei Bambi. De altfel, Ștefan Brotac l-a implicat pe fiul său în afacerile care aveau tangență cu domeniul medical.

O altă asociere interesantă al lui Ștefan Brotac a fost în 2006, când a intrat în firma Intelink Telecom SRL (în care a stat până în 2010). În acel moment, firma era împărțită de Gabriel Donceag și firma Sity Holding SRL. Donceag a fost reținut, în 2014, într-o afacere cu exporturi de medicamente. Firma parteneră, Sity Holding, era deținută de soții Dan Florin și Petruța Sidonia Tatoiu, care, la rândul lor, au făcut afaceri și cu Giosue Castellano (acționar al clubului Bamboo) şi Cristian Borcea.

În 2017, Ștefan Brotac, împreună cu firma sa Bronec Security, a preluat o altă societate de pază numită Falcon Group 4 Safety SRL (fondată în 2013) de la Constantin Răzvan Banu (fondatorul firmei și fost candidat, în 2020, la Camera Deputaților din partea ProRomânia), Daniel Ionel Drăgulin și Robertino Georgescu (cunoscuți dezvoltatori imobiliari).

