O analiză recentă realizată de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) scoate la iveală discrepanțe majore și cheltuieli record, într-un clasament condus, surprinzător, de municipiul Constanța.

Constanța și Aradul, campioane la cheltuieli

Datele centralizate de FACIAS arată că, în multe cazuri, facturile lunare pentru siguranța instituțiilor depășesc sute de mii de lei, sume care devin cheltuieli recurente greu de justificat.

Primăria Constanța: Ocupă prima poziție, cu o sumă record de aproximativ 768.000 de lei (peste 150.000 de euro) lunar. Cifra este cu aproape 40% mai mare decât bugetul alocat de Primăria Capitalei pentru aceleași servicii. Primăria Arad: Se situează pe locul secund, cu cheltuieli de circa 700.000 de lei pe lună. Suma acoperă 32 de posturi de pază private. Un calcul simplu realizat de FACIAS arată absurdul situației: raportat la acest cost total, ar rezulta că un paznic de la intrarea în primărie „costă” instituția echivalentul unui salariu brut de 22.000 de lei lunar. Primăria Municipiului București: Completează podiumul, cu o alocare de 444.000 de lei lunar.

7 milioane de euro pe an, cheltuiți de doar șapte primării

Lista administrațiilor care plătesc sume considerabile continuă cu:

Drobeta Turnu Severin: circa 350.000 lei/lună;

circa 350.000 lei/lună; Alba Iulia: circa 311.000 lei/lună;

circa 311.000 lei/lună; Târgoviște: circa 200.000 lei/lună;

circa 200.000 lei/lună; Târgu Mureș: circa150.000 lei/lună.

Trăgând linie, doar aceste șapte primării scot din bugetul public, anual, peste 35.000.000 de lei (aproximativ 7 milioane de euro) strict pentru servicii de pază, fără a analiza alternative mai eficiente economic.

Soluția: Digitalizarea sau Poliția Locală

Raportul FACIAS subliniază că risipa banului public ar putea fi oprită prin două metode simple, deja aplicate de alte administrații mai chibzuite:

Tehnologizarea: Implementarea unor sisteme de monitorizare video integrate și dispecerate centralizate ar putea reduce costurile cu până la 60% comparativ cu paza fizică clasică.

Folosirea resurselor proprii: Numeroase primării au comunicat că asigură paza exclusiv cu personalul Poliției Locale, eliminând astfel complet necesitatea contractelor cu firme private și evitând scurgerea fondurilor către terți.

