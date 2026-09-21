Susține Susține

Cine e Ionel Rusen, afaceristul ridicat de DIICOT împreună cu Călin Georgescu

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
Rusen este acuzat de mai mulți oameni de afaceri că i-ar fi păcălit cu bani, pe care i-ar fi folosit apoi în campania lui Georgescu.
Rusen este acuzat de mai mulți oameni de afaceri că i-ar fi păcălit cu bani, pe care i-ar fi folosit apoi în campania lui Georgescu. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit surselor judiciare pentru Libertatea.ro, și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost săltat în cadrul aceleiași operațiuni. Numele acestuia apare în mai multe plângeri penale depuse la DIICOT de oameni de afaceri din România.

Cuprins:

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic

Călin Georgescu ar fi fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la proprietățile acestuia, cât și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul care vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

”Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT.

Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Procurorii susțin că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – ar fi constituit un grup organizat pentru a obține foloase patrimoniale prin promisiunea acordării unor împrumuturi și linii de credit către oameni de afaceri interesați să își dezvolte afacerile.

Conform DIICOT, persoanele vătămate ar fi fost convinse să achite garanții financiare importante pentru accesarea unor linii de credit care, ulterior, nu au mai fost acordate.

Dosarul pornește de la o plângere privind o „țeapă” de 1,1 milioane de euro

În centrul anchetei se află plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, depusă la DIICOT în 2024, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit plângerii, Răzvan Leu spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul fostului ofițer MAI Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții de aur și i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept omul care putea intermedia obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro prin intermediul unei instituții financiare reprezentate de cetățeanul italian Massimiliano Arena.

Pentru obținerea finanțării, Răzvan Leu susține că i s-a cerut o garanție de 1,1 milioane de euro, sumă pe care afirmă că a achitat-o la sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022.

Linia de credit nu ar mai fi fost acordată, iar solicitările de restituire a banilor ar fi rămas fără rezultat. În plângerea penală, omul de afaceri susține că, atunci când a cerut înapoi banii, Călin Georgescu i-ar fi promis restituirea acestora după ce urma să primească finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

Cine este Ionel Rusen

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, asociat în spațiul public cu mai multe proiecte de afaceri și cu persoane apropiate lui Călin Georgescu.

Jurnalul a scris că Rusen ar fi vizat în mai multe plângeri penale depuse la DIICOT de oameni de afaceri care îl acuză de înșelăciune în legătură cu promisiuni privind finanțări și linii de credit. Printre aceste plângeri se află: plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro; o plângere depusă de consultantul Francisc Dokonal, care îl acuză pe Rusen de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă; acuzațiile formulate în legătură cu omul de afaceri Ioan Niculae, care susține că a pierdut 450.000 de euro într-o operațiune de accesare a unei linii de credit de 300 de milioane de euro. Jurnalul relatează că unele dintre firmele în care Ionel Rusen era asociat au fost dizolvate sau lichidate în ultimii ani.

Ionel Rusen a mai apărut în investigaţii jurnalistice legate de activitatea unor societăţi comerciale şi de operaţiuni de finanţare. Jurnalul a urmărit anterior traseul mai multor firme în care acesta a fost implicat. Printre ele se află DAR Development Group SRL, înfiinţată în 2024 şi dizolvată ulterior, precum şi Wall Street Consulting SRL, înfiinţată în 2016 şi dizolvată în 2023. La un moment dat, în structura DAR Development Group au apărut şi două firme care aveau în spate cetăţeni americani, printre care fostul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Adrian Zuckerman. În cazul Wall Street Consulting, în documentele societăţii apărea şi cetăţeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli.

Publicaţia relatează că unele dintre firmele în care Ionel Rusen era asociat au fost dizolvate sau lichidate în ultimii ani.

TVR Info a prezentat imagini cu o întâlnire dintre Georgescu și Rusen

Anul trecut, TVR Info a prezentat imagini video în care Călin Georgescu apare într-o întâlnire cu Ionel Rusen într-o parcare din zona Herăstrău din București.

Imaginile îi surprind pe cei doi discutând aproximativ 20 de minute într-un autoturism. Postul public precizează că întâlnirea nu fusese confirmată oficial de niciunul dintre cei doi.

Materialul TVR Info menționează că Ionel Rusen era deja vizat de un dosar DIICOT privind acuzații de înșelăciune formulate de un om de afaceri din Buzău, dosar în care apăreau și acuzații care îl vizau pe Călin Georgescu.

Redăm mai jos, integral, comunicatul emis de DIICOT luni, 21 septembrie:

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Călin Georgescu
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Reghecampf și-a stabilit staff-ul tehnic la FCSB: două noutăți
Gsp.ro
Reghecampf și-a stabilit staff-ul tehnic la FCSB: două noutăți
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Gsp.ro
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Parteneri
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Libertateapentrufemei.ro
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
Tvmania.libertatea.ro
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
ALTE ȘTIRI
George Simion, în Parlamentul României, în timpul unei ședințe
Știri România
09:27
George Simion, prima reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT
Călin Georgescu la Curtea de Apel Bucureșt
Știri România
08:48
Toate dosarele penale în care este implicat Călin Georgescu, de la acuzațiile privind propaganda legionară până la finanțarea campaniei electorale și înșelăciune
Parteneri
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Adevarul.ro
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Laurențiu Reghecampf negociază rezilierea cu Esperance Tunis: când vine în România, de fapt
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf negociază rezilierea cu Esperance Tunis: când vine în România, de fapt
Salariile au crescut cu 4,8% în 2025, dar puterea de cumpărare a scăzut cu 4,5%
Financiarul.ro
Salariile au crescut cu 4,8% în 2025, dar puterea de cumpărare a scăzut cu 4,5%
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
MONDEN
Ioana Ginghina a împlinit 49 de ani
Stiri Mondene
09:57
Cum a apărut Ioana Ginghină în ziua în care a împlinit 49 de ani. Ce tort special a primit vedeta de ziua ei
Nadia Comăneci are un singur tatuaj
Stiri Mondene
09:54
Tatuajul ascuns pe care îl are Nadia Comăneci. Ce semnificație specială are
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit
Observatornews.ro
Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Parteneri
Gsp.ro
„Nu mă așteptam la asta” » Ce a remarcat Basarab Panduru la noul Dinamo
Gsp.ro
L-ar fi convocat Hagi? A preluat în propria jumătate și nu l-a putut opri nimeni!
Parteneri
Satele care par desprinse din povești. Top 10 mondial
Mediafax.ro
Satele care par desprinse din povești. Top 10 mondial
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Zodia care plânge luni dimineață. Cumpăna grea prin care trece
Redactia.ro
Zodia care plânge luni dimineață. Cumpăna grea prin care trece
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
Kanald.ro
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
POLITIC
Declarații Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Tanczos Barna de la Palatul Parlamentului 18 septembrie 2026
LiveText
Politică
06:00
Premierul desemnat Siegfried Mureşan anunţă miniştrii cabinetului şi programul de guvernare
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Foto: Facebook
Politică
20 sept.
Siegfried Mureșan anunță că nu va stinge lumina după Ilie Bolojan: „Vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani”
Parteneri
Povestea tânărului care a transformat dorul de liniște într-un camping în Șaru Dornei. De la Iași, înapoi la munte
Ziaruldeiasi.ro
Povestea tânărului care a transformat dorul de liniște într-un camping în Șaru Dornei. De la Iași, înapoi la munte
Eugen Neagoe, despre FCSB: Marius Baciu decide primul „11”, nu Gigi Becali. Cine pregătește meciul
Fanatik.ro
Eugen Neagoe, despre FCSB: Marius Baciu decide primul „11”, nu Gigi Becali. Cine pregătește meciul
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
Auto
10:51
Cel mai folosit buton dintr-o Dacia nouă e considerat de șoferi „magic” și motivul pentru care a fost introdus e o normă impusă de UE
Știri România
10:49
Harta județelor lovite de vijelii puternice în următoarele ore. ANM anunță răcire în toată țara, ploi și ninsori la munte până joi dimineață
Știri Externe
10:16
Polițistul italian care l-a răpit și ucis pe Sergiu Țârnă a consumat intenționat cocaină înainte de crimă. Concluziile anchetei în cazul morții barmanului moldovean
Bani și Afaceri
10:06
Când pot ieși la pensie femeile, în perioada 2026-2035. Calendarul complet, în funcție de luna nașterii și stagiul de cotizare
Citește mai multe
TRENDING
Exclusiv
Știri România
07:00
Firma legată de anturajul lui Sorin Grindeanu care controlează accesul la Castelul Peleș, Muzeul Antipa sau Delfinariul din Constanța. Cine deține Royal Tickets SRL
Stiri Mondene
08:48
Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la 27 de ani. Tânărul era internat într-un centru de reabilitare
Lifestyle
20 sept.
Horoscop 21 septembrie 2026. Fecioarele au tendința de a respinge orice alegere pe care o fac cei dragi dacă nu corespunde cu ceea ce cred ele
Știri România
20 sept.
Rezultatele Loto 6/49 din 20 septembrie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
La doi ani de la demolarea unui baraj istoric, somonii au revenit în râul în care nu mai fuseseră văzuți de 70 de ani. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
08:28
La doi ani de la demolarea unui baraj de 5,5 metri, somonii au revenit în râul în care nu mai fuseseră văzuți de 70 de ani
În stânga, Oliwia, la 8 ani, în fața tonetei cu cornuri a unui localnic, în dreapta, în la 17 ani, fața unei mese pe care sunt întinse bucate tradiționale
Cultură și Vacanțe
06:00
Avea 8 ani când a plecat cu familia într-o călătorie în jurul lumii și a văzut 61 de țări: „În Peru, ne-au furat totul”
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cartierul istoric Al Fahidi – cartier cu clădiri în stil arab clasic din Dubai, Emiratele Arabe Unite
Cultură și Vacanțe
20 sept.
Cea mai veche clădire din Dubai își redeschide porțile după 5 ani de lucrări masive de restaurare. Fortul Al Fahidi va deveni muzeu
Mâna unei femei bagă haine într-o mașină de spălat
Lifestyle
20 sept.
O singură setare a mașinii de spălat poate reduce consumul de energie electrică
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Rusen este acuzat de mai mulți oameni de afaceri că i-ar fi păcălit cu bani, pe care i-ar fi folosit apoi în campania lui Georgescu.
Știri România
08:43
Cine e Ionel Rusen, afaceristul ridicat de DIICOT împreună cu Călin Georgescu
Avioane de vânătoare F-16
Știri România
07:48
Dronă detectată la 12 kilometri nord de Chilia, aproape de granița României. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol
Călin Georgescu, la Înalta Curte de Casație și Justiție a României, cu microfoane în față. Sursa foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
BREAKING NEWSLiveText
Știri România
07:17
Surse judiciare: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Vor începe perchezițiile în locuința sa și alte imobile într-un dosar de înșelăciune
Niveluri scăzute ale apei pe fluviul Dunăre la Coslogeni, județul Călărași, România, pe 15 august 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Știri România
06:37
Debitul Dunării la intrarea în ţară, de peste două ori mai mic decât normalul din septembrie. Care e prognoza pentru finalul lunii
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
18 sept.
Politica la mișto. Blat pentru anticipate?
Nicușor Dan
Opinii
18 sept.
O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu