Cine e Ionel Rusen, afaceristul ridicat de DIICOT împreună cu Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit surselor judiciare pentru Libertatea.ro, și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost săltat în cadrul aceleiași operațiuni. Numele acestuia apare în mai multe plângeri penale depuse la DIICOT de oameni de afaceri din România.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic

Călin Georgescu ar fi fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la proprietățile acestuia, cât și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul care vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

”Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT.

Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Procurorii susțin că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – ar fi constituit un grup organizat pentru a obține foloase patrimoniale prin promisiunea acordării unor împrumuturi și linii de credit către oameni de afaceri interesați să își dezvolte afacerile.

Conform DIICOT, persoanele vătămate ar fi fost convinse să achite garanții financiare importante pentru accesarea unor linii de credit care, ulterior, nu au mai fost acordate.

Dosarul pornește de la o plângere privind o „țeapă” de 1,1 milioane de euro

În centrul anchetei se află plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, depusă la DIICOT în 2024, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit plângerii, Răzvan Leu spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul fostului ofițer MAI Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții de aur și i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept omul care putea intermedia obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro prin intermediul unei instituții financiare reprezentate de cetățeanul italian Massimiliano Arena.

Pentru obținerea finanțării, Răzvan Leu susține că i s-a cerut o garanție de 1,1 milioane de euro, sumă pe care afirmă că a achitat-o la sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022.

Linia de credit nu ar mai fi fost acordată, iar solicitările de restituire a banilor ar fi rămas fără rezultat. În plângerea penală, omul de afaceri susține că, atunci când a cerut înapoi banii, Călin Georgescu i-ar fi promis restituirea acestora după ce urma să primească finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

Cine este Ionel Rusen

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, asociat în spațiul public cu mai multe proiecte de afaceri și cu persoane apropiate lui Călin Georgescu.

Jurnalul a scris că Rusen ar fi vizat în mai multe plângeri penale depuse la DIICOT de oameni de afaceri care îl acuză de înșelăciune în legătură cu promisiuni privind finanțări și linii de credit. Printre aceste plângeri se află: plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro; o plângere depusă de consultantul Francisc Dokonal, care îl acuză pe Rusen de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă; acuzațiile formulate în legătură cu omul de afaceri Ioan Niculae, care susține că a pierdut 450.000 de euro într-o operațiune de accesare a unei linii de credit de 300 de milioane de euro. Jurnalul relatează că unele dintre firmele în care Ionel Rusen era asociat au fost dizolvate sau lichidate în ultimii ani.

Ionel Rusen a mai apărut în investigaţii jurnalistice legate de activitatea unor societăţi comerciale şi de operaţiuni de finanţare. Jurnalul a urmărit anterior traseul mai multor firme în care acesta a fost implicat. Printre ele se află DAR Development Group SRL, înfiinţată în 2024 şi dizolvată ulterior, precum şi Wall Street Consulting SRL, înfiinţată în 2016 şi dizolvată în 2023. La un moment dat, în structura DAR Development Group au apărut şi două firme care aveau în spate cetăţeni americani, printre care fostul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Adrian Zuckerman. În cazul Wall Street Consulting, în documentele societăţii apărea şi cetăţeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli.

Publicaţia relatează că unele dintre firmele în care Ionel Rusen era asociat au fost dizolvate sau lichidate în ultimii ani.

TVR Info a prezentat imagini cu o întâlnire dintre Georgescu și Rusen

Anul trecut, TVR Info a prezentat imagini video în care Călin Georgescu apare într-o întâlnire cu Ionel Rusen într-o parcare din zona Herăstrău din București.

Imaginile îi surprind pe cei doi discutând aproximativ 20 de minute într-un autoturism. Postul public precizează că întâlnirea nu fusese confirmată oficial de niciunul dintre cei doi.

Materialul TVR Info menționează că Ionel Rusen era deja vizat de un dosar DIICOT privind acuzații de înșelăciune formulate de un om de afaceri din Buzău, dosar în care apăreau și acuzații care îl vizau pe Călin Georgescu.

Redăm mai jos, integral, comunicatul emis de DIICOT luni, 21 septembrie:

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.