Smiley și Oscar au început „lupta”, înainte de a urca pe scenă. Ce s-a întâmplat în studio între ei

Au mai rămas doar câteva zile până când Smiley și Oscar se vor confrunta în fața a mii de oameni, fiecare pe propria scenă, la Romexpo. Cei doi vor avea un duel muzical pe 24 septembrie 2026, în cadrul Red Bull SoundClash.

„Lupta” dintre cei doi a început deja cu o încălzire pentru una dintre cele patru runde-cheie din show-ul live de la București. Artiștii s-au întâlnit într-o sesiune specială de studio și au experimentat provocarea „The TakeOver Studio Edition”.

Piesele „În lipsa mea” (Smiley) și „Toxic” (Oscar) au fost reinterpretate într-un schimb muzical fără reguli și plin de creativitate, de la versuri noi, la linii melodice neașteptate. Smiley și Oscar au demonstrat cum aceeași piesă poate suna total diferit atunci când traversează granița dintre două generații și două universuri muzicale distincte.

Cele două reinterpretări surprinzătoare le oferă fanilor primul indiciu despre confruntarea muzicală de pe 24 septembrie 2026 și sunt disponibile pe conturile de YouTube ale celor doi artiști.

La fel ca în runda „The Takeover” din cadrul Red Bull SoundClash, Smiley începe cu unul dintre hiturile sale emblematice, „În lipsa mea”, iar Oscar preia piesa la jumătate și o duce în universul lui. Apoi rolurile se inversează: Oscar dă tonul cu „Toxic”, iar Smiley continuă melodia cu o reinterpretare personală, într-un gen muzical diferit.

Dacă în studio artiștii au de construit două melodii și le-au refăcut într-un stil complet diferit de cel original, la Red Bull SoundClash, provocarea va fi dusă mai departe, în fața publicului, prin patru takeoveruri consecutive și o doză și mai mare de creativitate.