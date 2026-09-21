Susține Susține

Aproape 1.000 de profesori din Iași au câștigat în instanță dreptul la compensarea concediului de odihnă neefectuat. Sindicalistul Laviniu Lăcustă: „Am câștigat invocând legea europeană”. Despre ce sume este vorba

Laura Macavei
Laura Macavei
Reporter Educație
Comentează
Profesorii din Iași vor beneficia de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă. Foto: Shutterstock
Profesorii din Iași vor beneficia de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă. Foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi a câștigat, luni, 21 septembrie, la Curtea de Apel Iași, procesul privind compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat de profesori la încetarea contractului de muncă. Potrivit liderului sindical Laviniu Lăcustă, cazul îi vizează inclusiv pe angajații din învățământ plătiți cu ora peste norma didactică. Ar fi vorba despre aproape 1.000 de persoane numai în județul Iași.

Cuprins:

Curtea de Apel Iași a dat câștig de cauză profesorilor în procesul privind plata concediului neefectuat

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi a câștigat luni, 21 septembrie 2026, la Curtea de Apel, procesul privind compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă.

Concret, instanța a admis solicitarea sindicatului privind aplicarea cu prioritate a prevederilor Uniunii Europene în raport cu legislația națională care a interzis compensarea în bani a concediului pentru personalul bugetar. Potrivit USLIP Iași, prevederile contestate se regăsesc în OUG nr. 156/2024 și în Legea nr. 141/2025.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a explicat pentru Libertatea că este vorba inclusiv despre angajații în regim de plată cu ora. „Este vorba despre cazurile specifice pe care le-am avut, care vizează persoane care nu au intrat în posesia banilor pentru concediul de odihnă. Mă refer în special la cei care au avut și plata cu ora pentru perioada verii. De exemplu, să spunem că am avut norma de 18 ore și am mai avut două ore la plata cu ora. Pentru acele două ore efectuate în plus nu se acorda diferența de concediu de odihnă”, a explicat Laviniu Lăcustă.

Potrivit sindicalistului, situațiile respective au apărut în ultimii trei ani, iar numărul persoanelor afectate este dificil de stabilit cu exactitate. „În acest moment este foarte greu să fac o evaluare a numărului de persoane. Vorbim însă despre sute de oameni, poate chiar 1.000”.

Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi. Foto: Facebook
Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi. Foto: Facebook

Laviniu Lăcustă spune că plata acestor drepturi nu a fost făcută deoarece legislația în vigoare a blocat compensarea în bani a concediului pentru personalul bugetar. „Este vorba despre legislația din 2024 și, ulterior, despre Legea 141/2025, care a blocat, practic, aceste plăți”, a explicat sindicalistul.

Sindicalistul Laviniu Lăcustă: „Avem cazul unui profesor care va încasa 6.000 lei”

În dosarul care a ajuns la Curtea de Apel Iași, suma aferentă drepturilor solicitate este de aproximativ 6.000 de lei. „În cazul concret pe care l-am avut în acest dosar, vorbim de 6.000 de lei”, a spus Laviniu Lăcustă. „Suma diferă însă de la un caz la altul, în funcție de situația fiecărui angajat și de numărul de ore efectuate în regim de plată cu ora”.

Liderul sindical consideră că decizia Curții de Apel Iași este importantă deoarece instanța a ținut cont de prevederile Uniunii Europene în raport cu legislația națională. „Noi apreciem decizia Curții de Apel ca una modernă, care ține cont de realitatea juridică a contextului în care se află România în lumea europeană”, a declarat Lăcustă.

„Este foarte important și ca precedent judiciar. Mai important de atât este faptul că am reușit, practic, să trecem prin două legi care interziceau plata acestei prestații”, a adăugat acesta.

Potrivit sindicalistului, decizia instanței va fi folosită pentru cazurile similare. „Este o decizie a Curții de Apel și acum noi va trebui să extindem procesul pentru toate persoanele care se încadrează în această situație. Avem acest precedent judiciar pe care îl vom folosi mai departe”, a spus Laviniu Lăcustă. „Este foarte important, din punctul meu de vedere, precedentul împotriva unor legi în vigoare. Noi am câștigat, practic, cu legislație europeană”.

În privința acordării efective a banilor aferenți concediului, Lăcustă a precizat că plata se va efectua pe parcursul a cinci ani. „Este foarte important că sunt niște bani care vor veni”, a afirmat sindicalistul.

Ce spune legea

Codul muncii prevde că un concediu de odihnă neefectuat poate fi compensat în bani la încetarea contractului individual de muncă. Codul muncii prevede și că, dacă salariatul nu poate efectua concediul din motive justificate, acesta trebuie acordat ulterior, în termenul prevăzut de lege. Pentru bugetari, însă, Guvernul a introdus derogări temporare, în cadrul legislației fiscal-bugetare.

Prima interdicție: anul 2025

Prin OUG nr. 156/2024, adoptată la sfârșitul lui 2024, s-a stabilit că, în anul 2025, personalul din instituțiile și autoritățile publice nu beneficiază, la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, de compensarea în bani a concediilor neefectuate aferente anului 2025.

Cu alte cuvinte, pentru concediul aferent anului 2025, la încetarea raportului de muncă, un angajat bugetar nu mai putea cere automat contravaloarea în bani în baza regulii generale din Codul muncii.

A doua interdicție: anul 2026

Ulterior, prin Legea nr. 141/2025, regula a fost extinsă pentru anul 2026.

Concret, legea prevede că, în 2026, personalul din instituțiile și autoritățile publice nu beneficiază la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu de compensarea în bani a concediilor neefectuate aferente anului 2026. Vorbim însă despre o derogare temporară aplicată personalului bugetar, nu despre eliminarea definitivă a dreptului la plata concediului.

De ce a făcut statul această modificare? Logica legislativă a fost una fiscal-bugetară: statul a urmărit să limiteze anumite cheltuieli ale instituțiilor publice și să determine personalul să își efectueze efectiv concediul, în loc ca zilele neefectuate să genereze ulterior plăți la încetarea raportului de muncă.

În ceea ce privește situația de la Iași, aceasta este interesantă tocmai pentru că regula națională intră în discuție în raport cu dreptul Uniunii Europene. În procesul de la Curtea de Apel sindicaliștii au susținut că prevederile europene privind dreptul la concediu anual plătit trebuie să aibă prioritate față de norma națională care împiedică plata anumitor drepturi la încetarea raportului de muncă. Însă asta nu înseamnă că decizia va fi aplicată în cazul tuturor bugetarilor din România ci doar în cazul profesorilor din Iași.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: scoli sindicatprofesori
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Unica.ro
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Gsp.ro
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
Tvmania.libertatea.ro
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
ALTE ȘTIRI
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
BREAKING NEWS
Știri România
17:58
Călin Georgescu a fost reținut într-un dosar de înşelăciune de peste un milion de euro. A ieșit încătușat din sediul DIICOT
Fațada unui magazin Lidl
Știri România
17:33
Schimbarea pe care Lidl a făcut-o, după 20 de ani, în toate magazinele dintr-o țară europeană
Parteneri
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Adevarul.ro
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Matteo Duțu, a patra opțiune în apărarea lui Dinamo. Nuno Campos îl vede și în spatele lui Fetai în ierarhia fundașilor centrali
Fanatik.ro
Matteo Duțu, a patra opțiune în apărarea lui Dinamo. Nuno Campos îl vede și în spatele lui Fetai în ierarhia fundașilor centrali
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Financiarul.ro
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Alin Alexuc Ciurariu și Gabi Torje la Asia Express 2026 | Foto: Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene
17:42
De ce nu a mers Gabi Torje la Asia Express 2026 cu un membru din familie: „Îmi sare CD-ul”. Ce a spus despre Alin Alexuc Ciurariu
Corina Băcanu și Adrian Călărașu | Foto: Facebook
Stiri Mondene
17:03
Postarea cu aproape 19.000 de aprecieri a Corinei Băcanu: „După ziua de ieri am simțit azi că m-a lovit trenul”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Observatornews.ro
Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
Gsp.ro
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Parteneri
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Mediafax.ro
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Redactia.ro
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
Kanald.ro
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
POLITIC
Arhiva foto
Politică
17:17
Claudiu Năsui și-a dat demisia din Parlamentul României. Cine îl va înlocui pe deputatul ajuns ministru la Chișinău
Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
15:31
Reacția PNL și a lui Siegfried Mureșan după decizia PSD de a nu susține Guvernul Mureșan în Parlament
Parteneri
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Gigi Becali: „Mi-a cerut milionul de Liga Campionilor!” Ce salariu primește Reghecampf la FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali: „Mi-a cerut milionul de Liga Campionilor!” Ce salariu primește Reghecampf la FCSB
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
Infrastructura
18:58
Peste un kilometru lungime și 12 metri înălțime: Se montează grinzile la cel mai mare pasaj de pe Autostrada A1 Margina - Holdea
Stiri Mondene
18:37
Reacția unui stilist după momentul viral cu Nicușor Dan care își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski: „Asemenea gafe”
BREAKING NEWSLiveText
Știri România
07:17
Călin Georgescu, a fost reținut -surse / DIICOT: „100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru campania sa electorală”
Cultură și Vacanțe
18:25
Veneția pregătește o nouă lovitură pentru turiști. Cât ar putea ajunge taxa pentru o singură zi
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
12:59
Cine sunt cei trei oameni de afaceri care l-au reclamat pentru înșelăciune la DIICOT pe Călin Georgescu. Peste 1,5 milioane de euro, suma pentru care au făcut plângere
Știri România
10:49
Harta județelor lovite de vijelii puternice în următoarele ore. ANM anunță răcire în toată țara, ploi și ninsori la munte până joi dimineață
Exclusiv
Știri România
07:00
Firma legată de anturajul lui Sorin Grindeanu care controlează accesul la Castelul Peleș, Muzeul Antipa sau Delfinariul din Constanța. Cine deține Royal Tickets SRL
Știri România
20 sept.
Rezultatele Loto 6/49 din 20 septembrie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Veneția ar putea majora taxa de intrare pentru turiști la 30 de euro și extinde aplicarea acesteia pe o perioadă mai lungă din an. Sursă foto Shutterstock
Cultură și Vacanțe
18:25
Veneția pregătește o nouă lovitură pentru turiști. Cât ar putea ajunge taxa pentru o singură zi
Foto: shutterstock
Lifestyle
Articol susținut de Catena - Aquamare
17:53
Alergia la ambrozie: simptome, cum le calmezi și ce poți face pentru a trece mai ușor peste această perioadă
O casă din lemn care are un acoperiș din panouri solare, iarna
Lifestyle
17:23
Un cuplu a construit o casă cu 700 de anvelope vechi reciclate și lemn: sunt 27 de grade la interior iarna, deși este acoperită complet de zăpadă
Foto: Cornel Putan
Lifestyle
Articol susținut de Organizația de management al destinației Timișoara
16:54
Toamna la Timișoara: Picasso, film, arhitectură și seri pe Bega
Ilustrație în stil grecesc cu zeul Apollo, care plutește în dreptul Soarelui și țintește cu arcul spre șarpele Python, care scuipă flăcări.
Lifestyle
16:20
Zeul Apollo – cine a fost, legendă și curiozități
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
România este în continuare una dintre cele mai accesibile pieţe ale muncii din Uniunea Europeană, cu un cost orar al forţei de muncă de 13,6 euro, ceea ce reprezintă doar 39% din media blocului comunitar, de 34,9 euro/oră. Sursă foto Shutterstock
Știri România
17:17
România, printre cele mai ieftine piețe ale muncii din UE. Cât câștigă angajații din București și care sunt domeniile cu cele mai mari salarii
Familia Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, implicați într-un dosar instrumentat de DIICOT
Știri România
14:40
Ionel Rusen, sponsor pentru Cristela Georgescu. Afaceristul săltat alături de Călin Georgescu are legături cu Rețeaua Bandenia, care spăla bani pentru spionii ruși
Călin Georgescu vorbește cu jurnaliștii la ieșirea din Parchet. e îmbrăcat cu un costum și are o figură gravă
Știri România
14:21
Primele declarații ale omului de afaceri Răzvan Leu, după ce procurorii DIICOT l-au ridicat pe Călin Georgescu: „Am pierdut peste un milion de euro”
TIR accidentat pe DEx12 Craiova si zeci de baxuri de pampersi imprastiate pe asfalt
Știri România
13:25
Circulație blocată pe DEx12 spre Pitești: Zeci de baxuri cu scutece s-au împrăștiat pe șosea în urma unui accident între două TIR-uri
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
18 sept.
Politica la mișto. Blat pentru anticipate?
Nicușor Dan
Opinii
18 sept.
O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu