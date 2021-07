Adam Harrison a fost concurent la Little Mixs The Search, un show TV cunoscut în Marea Britanie. El a pătruns pe teren în repriza a doua și a alergat de-a latul acestuia, după ce a sărit peste panourile publicitare de la marginea gazonului și a trântit mai mulți stewarzi. În cele din urmă oamenii de ordine au reușit să-l prindă și să-l imobilizeze.

„Îmi iubesc țara și am făcut toate astea doar ca să mă distrez. Nimic în afară de dragoste și respect pentru Anglia în seara asta. Multă dragoste, oameni buni! Întotdeauna”, a scris Harrison pe Instagram, după terminarea meciului. De asemenea, a distribuit un clip în care era alergat pe teren: „Ei bine, a fost distractiv”.

Adam, care a fost membru al grupului de băieți New Priority la Little Mix The Search, la BBC, s-a filmat în tribună înainte de a intra pe teren, a distribuit apoi imaginile când se bucură la golul lui Luke Shaw, sau când ajunge la stadion.

Cântărețul-compozitor, care are 40.000 de urmăritori pe Instagram, a devenit faimos în programul BBC, care urmărea să găsească o formație pe care să o susțină în turneul ei prin Marea Britanie.

Grupul lui Adam a ratat victoria în sezonul care s-a încheiat în septembrie anul trecut.

Citeşte şi:

Turistă din Austria salvată din mâinile bărbatului ei, pe plajă la Vadu, de o polițistă: „În sfârșit sunt liberă!”

Valiza plină cu haine a unui român a fost aruncată în aer de Poliție în gara din Dortmund

PARTENERI - GSP.RO Celebritatea care a produs furie la finala Euro: "Acu 24h era intr-o tara cu cod rosu de pandemie"

Playtech.ro BOMBĂ! Daniela Crudu, poză NUD la Mamaia. S-a DEZBRĂCAT complet

Observatornews.ro Un român drogat din Italia a călcat cu maşina doi poliţişti, pe unul dintre ei l-a luat pe capotă şi l-a târât aproape 10 metri

HOROSCOP Horoscop 12 iulie 2021. Leii sunt motivați să facă tot ce trebuie pentru a-și menține un anumit stil de viață

Știrileprotv.ro VIDEO. Reacția revoltătoare a fanilor englezi când le-a ieșit în cale un șofer cu o mașină italiană

Telekomsport FOTO | Românul care a urmărit finala EURO 2020 de lângă prinţul William şi Kate Middleton, în zona VIP de pe Wembley

PUBLICITATE (Publicitate) Suporterii români mizează pe crabii echipelor adverse la Microbist de România