Seceta a coborât Dunărea la niveluri record

Săptămâni întregi de temperaturi ridicate și lipsa precipitațiilor au coborât nivelul Dunării, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, la cote record în Serbia și Croația.

În orașul Novi Sad, ambarcațiunile au rămas blocate în nămol, iar sute de kilometri pătrați de bancuri de nisip au ieșit la suprafață. Potrivit focus.de, în mai multe sectoare ale fluviului, Dunărea a dezvăluit epave care au rămas ascunse sub apă timp de zeci de ani.

O barjă scufundată în 1937 a reapărut în Croația

Institutul Hidrometeorologic de Stat din Croația (DHMZ) a confirmat că nivelul Dunării rămâne extrem de scăzut. La Batina a fost înregistrată o cotă de minus 109 centimetri, iar la Vukovar de minus 49 de centimetri, valorile continuând să scadă sau să stagneze. Valorile negative ale nivelului apei nu înseamnă că fluviul are doar câțiva centimetri adâncime, deoarece măsurătorile sunt raportate la un punct local de referință, și nu la fundul albiei.

În apropierea localității Opatovac, în Croația, pupa unei epave a devenit vizibilă deasupra apei. Primăria comunei Lovas a confirmat descoperirea într-o postare publicată pe Facebook.

Locuitorii spun că își amintesc că, în urmă cu aproximativ 15 ani, se puteau observa doar mici porțiuni ale epavei, însă niciodată o parte atât de mare a navei. Potrivit primarului din Lovas, Lea Vidić, autoritățile au identificat deja un articol de presă din anul 1937 care relata despre scufundarea acesteia.

Conform informațiilor, cargoul maghiar „Fulton” se îndrepta spre Novi Sad și tracta o barjă încărcată cu cărbune, aparținând unei companii austriece de navigație cu aburi. Încărcătura era echivalentul a aproximativ 50 de vagoane de cale ferată. În apropiere de Opatovac s-a produs un accident ale cărui cauze nu au fost elucidate nici până astăzi, iar barja s-a scufundat împreună cu întreaga încărcătură.

În Serbia au reapărut epavele unei flote militare germane din 1944

La aproximativ 500 de kilometri în aval, în apropierea localității Prahovo din Serbia, au reapărut epavele unei flote militare germane scufundate în anul 1944. Navele au fost scufundate intenționat de armata germană în timpul retragerii din fața înaintării Armatei Roșii.

Banca Europeană de Investiții a prezentat informații despre această flotă în cadrul lucrărilor de deminare și curățare desfășurate în 2024. Potrivit istoricilor, aproximativ 200 de ambarcațiuni au fost scufundate atunci, printre ele aflându-se nave înarmate, ambarcațiuni de debarcare, nave de transport, remorchere și barje. Un proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin Western Balkans Investment Framework, prevede îndepărtarea a 21 dintre epavele care îngreunează navigația pe un sector de cinci kilometri al Dunării. Proiectul este programat să se încheie în iunie 2028.

Banca Europeană de Investiții avertizează însă că unele dintre aceste epave ar putea conține încă muniție, ceea ce impune măsuri speciale de siguranță în timpul operațiunilor de recuperare.

Nivelul scăzut al Dunării afectează navigația

Reducerea nivelului apei creează probleme suplimentare pentru transportul fluvial. Navele încărcate riscă să eșueze mai ușor, iar obstacolele ieșite la suprafață reduc spațiul disponibil pentru manevre.

Încă din luna ianuarie, autoritatea portuară din Vukovar avertizase asupra nivelului scăzut al apei în canalul stâncos Mohovo. Situația actuală accentuează astfel o problemă cunoscută de mai multe luni.

Importurile de combustibil, afectate

Consecințele economice sunt deja vizibile.

Potrivit agenției Reuters, ministrul Energiei din Serbia, Dubravka Đedović Handanović, a declarat că importurile de combustibil din luna iulie au reprezentat doar 25% din obiectivul lunar, în condițiile în care barjele și petrolierele au navigat la doar 30-40% din capacitatea lor.

Cercetătorii leagă seceta de schimbările climatice

Organizația World Weather Attribution a publicat la sfârșitul lunii iulie o analiză privind seceta din Europa de Est. Potrivit cercetării, schimbările climatice provocate de activitatea umană au făcut ca deficitul de umiditate din sol observat în regiune să fie de aproximativ 11 ori mai probabil, iar condițiile favorabile evaporării intense din perioada ianuarie-iunie de aproximativ 40 de ori mai probabile.

Cercetătorii subliniază că aceste concluzii nu pot fi aplicate direct nivelurilor înregistrate în anumite puncte de măsurare, precum Batina sau Prahovo.

Totodată, Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice a anunțat că luna iunie 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună iunie înregistrată vreodată în Europa, fiind însoțită de niveluri foarte scăzute ale râurilor în numeroase regiuni din Europa Centrală și de Est.

În România, Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă își sistează temporar producția de energie electrică, după ce Unitatea 2 va fi oprită controlat joi, 30 iulie, de la ora 10:00, sau în cursul nopții, în funcție de ritmul de scădere a debitului Dunării. Măsura vine la doar două zile după ce Unitatea 1 a fost deconectată din motive similare. Decizia a fost luată pe fondul unei secete severe, care a coborât nivelul Dunării la valori critice, fără precedent în ultimii ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Unica.ro
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
GSP.RO
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
GSP.RO
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul.ro
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Nu se vede la tv! Returul Auda – FCSB din Conference League poate fi urmărit doar pe platformele de live streaming
Fanatik.ro
Nu se vede la tv! Returul Auda – FCSB din Conference League poate fi urmărit doar pe platformele de live streaming
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
ObservatorNews.ro
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Mediafax.ro
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Durere imensă în fotbalul românesc! S-a stins din viață un jucător de legendă al clubului Petrolul Ploiești
KanalD.ro
Durere imensă în fotbalul românesc! S-a stins din viață un jucător de legendă al clubului Petrolul Ploiești

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
„Coelho, cu ochii larg închiși!”. Marius Mitran îi răspunde dur antrenorului Craiovei: „Meciul cel mai important e cel cu oglinda!” 
Fanatik.ro
„Coelho, cu ochii larg închiși!”. Marius Mitran îi răspunde dur antrenorului Craiovei: „Meciul cel mai important e cel cu oglinda!” 
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem