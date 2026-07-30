Piesa centrală a încăperii este un pat supradimensionat, realizat la comandă special pentru arhitectura impresionantă a locuinței. Cu o tăblie spectaculoasă, de peste doi metri lățime, și dimensiuni generoase, mobilierul domină întregul dormitor și contribuie la atmosfera elegantă și rafinată pe care Iulia Albu și-a dorit-o pentru noua sa casă.

„Casa cu două fete mai are o cameră completă! Dormitorul matrimonial a cărui piesă centrală este patul antidivorț!”, a spus Iulia Albu.

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Potrivit designerilor de interior implicați în procesul de reamenajare, denumirea de „pat antidivorț” pornește de la ideea de a crea un spațiu cât mai confortabil și armonios pentru un cuplu.

„Patul ăsta este considerat un pat antidivorț pentru că stai foarte mult în el și nu prea e timp să te cerți, din alte motive. Este foarte confortabil și te simți chiar ca într-o vacanță. (…) Sper ca Iulia și Mike să se înțeleagă foarte bine în el și să nu aibă motive de alte discuții. Este un pat din care nu te dai foarte curând jos, pentru că practic ești ca într-o vacanță”, a explicat designerul care s-a ocupat de amenajarea dormitorului.

Iulia Albu și Mike au mai dat o șansă relației lor

Iulia și Mike trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar după o perioadă în care au stat despărțiți, cei doi au decis să își mai dea o șansă, astfel că, acum, relația lor merge mai bine ca niciodată.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, declara Iulia Albu, pentru Cancan.ro.

Iulia Albu, detalii despre vila istorică

La scurt timp după ce a cumpărat locuința, Iulia a dezvăluit care este primul pas pe care îl va face, înainte de a se ocupa de amenajarea interioară.

„Primul lucru pe care «l-am schimbat» a fost să «eliberez» această comoară de intervențiile brutale, realizate pe timpul ICRAL-ului, să recreez spațiile inițiale și să îndepărtez zecile de straturi de vopsea care acopereau frumusețea stucaturilor. Oamenii fac mult rău acestor clădiri, de cele mai multe ori fără intenție, din lipsă de cultură și educație. În această casă locuia, la un moment dat, câte o familie în fiecare cameră. Distrugerea patrimoniului arhitectural este doar una dintre cele mai grave tare ale fostului regim. Casa aceasta este mult mai mult decât o clădire”, a mai spus ea.