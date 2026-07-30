Ministerul Agriculturii și instituțiile aflate în coordonare sau subordine sunt în atenția publică în ultima perioadă prin adunarea unei întregi echipe de șefi care au probleme legea. Ultimele mișcare a fost suspendarea din funcție a lui Adrian Pintea de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, precum și a lui Romeo Șoldea, de la Autoritatea Națională Fitosanitară. Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA încă din 15 iulie, amândoi fiind acuzați de procurori de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul.

Adrian Pintea și a lui Romeo Șoldea. Sursa foto: paginile personale de Facebook

Reflecția ministrului Tanczos Barna a fost de lungă durată și se întinde încă din luna mai. Pe 11 iunie, Libertatea întreba direct Ministerul Agriculturii dacă Tanczos Barna, ca ministru interimar al Agriculturii, a luat vreo decizie de suspendare a raporturilor de serviciu pentru Pintea, Șoldea sau Adrian Chesnoiu, director al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Tanczos Barna. Sursa foto: Pagina de Facebook a lui Tanczos Barna

Pe 7 iulie, Ministerul Agriculturii răspundea sec:

„Nu sunt emise acte administrative de:

– suspendare a raportului de serviciu pentru domnii directori generali Adrian Pintea și Romeo Șoldea (funcționari publici);

– suspendare a contractului individual de muncă pentru domnul director general Adrian Chesnoiu (angajat contractual).

Precizăm mai jos prevederile legale aplicabile fiecărei categorii de personal:

-art. 513 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-art. alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, preciza instituția.

Chesnoiu încă rezistă

Între timp, Tanczos Barna s-a răzgândit. Nu și în cazul lui Adrian Chesnoiu, condamnat deja în primă instanță la patru ani de închisoare. Următorul termen, pentru că a atacat decizia, este pe 14 septembrie.

Adrian Chesnoiu. Sursa foto: pagina de Facebook a lui Adrian Chesnoiu

Surse guvernamentale au precizat că mai sunt și alte persoane cu probleme penale care încă sunt în minister, cum e cazul lui Andrei Cristian Răducan, condamnat la doi ani cu suspendare în același dosar cu Chesnoiu, care la data faptelor era director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii, dar și acum e cu funcție la Direcția pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți (DCAP).

Numitorul comun: Paul Stănescu

O bună parte din aceste persoane sunt apropiate de un fost greu al PSD, care între timp a făcut un pas în spate, dar totuși cu influență internă. În ultimii ani, cu sprijinul filialei PSD Olt, patronată de Paul Stănescu, între 2020 și 2025 secretar general al PSD, mulți au ajuns pe funcții. Adrian Chesnoiu a ajuns ministru al Agriculturii cu sprijinul filialei Olt, în 2021, dar în urma dosarului de corupție a făcut un pas în spate în decembrie 2022. Anterior, Chesnoiu a fost director general al AFIR și deputat care a condus Comisia de agricultură din Camera Deputațulor, în anii în care nu era ministru, din mandatul 2020-2024.

Paul Stănescu. Sursa foto: senat.ro

Adrian Pintea a fost numit secretar de stat la Ministerul Agriculturii în 2023. Oficial, susținut de PSD Teleorman. Neoficial a fost sprijinit și de Stănescu, potrivit surselor Libertatea. În epoca Dragnea, mult timp PSD Teleorman și PSD Olt s-au coordonat, până când cei doi lideri au intrat în conflict.

De altfel, oameni legați de PSD Olt sau de Stănescu au păstorit domeniul Agriculturii. Florin Barbu, până pe 5 mai ministru al Agriculturii, înainte de această funcție a fost director al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (2014-2020). Când Chesnoiu a mers la minister, Barbu a trecut la șefia Comisiei de agricultură din Cameră.

Această comisie a fost condusă în trecut mulți ani și de fratele lui Paul Stănescu, Alexandru Stănescu. În prezent comisia e condusă de Ionel Ciunt, parlamentar de Sălaj, dar apropiat de Paul Stănescu. Practic, aproape tot ce mișcă pe domeniu are o conexiune mai mică sau mai mare cu fostul secretar general al PSD.