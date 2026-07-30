Acum, echipa patronată de Gigi Becali încearcă să întoarcă rezultatul în Letonia și să se califice mai departe în Conference League. Partida retur dintre Auda și FCSB se joacă pe 30 iulie 2026, de la ora 19.00, însă nu va fi transmisă la TV în România.

Potrivit unui anunț oficial al celor de la PRO TV, meciul Auda – FCSB din Letonia a fost achiziționat de postul din Pache Protopopescu, însă decizia televiziunii a fost ca duelul să fie difuzat doar pe VOYO!

„Parcursul european al FCSB continuă, iar emoțiile sunt departe de a se încheia. Joi, 30 iulie 2026, va avea loc manșa retur dintre FK Auda și FCSB, o partidă decisivă pentru calificarea în turul următor al competiției. Meciul va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO. Așadar, toate privirile se îndreaptă acum către returul din Letonia, unde FCSB va lupta pentru calificare. Emoțiile, analiza înainte și după meci, precum și transmisiunea integrală vor fi disponibile exclusiv pe VOYO”, a fost anunțul celor de la PRO TV.

În cazul în care reușește să treacă de Auda, FCSB o va întâlni în turul următor din Conference League pe câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) – Dinamo City (Albania). În tur, albanezii și slovenii au remizat, scor 1-1.

„Auda? Excluzând atacul, cam tot ca ăștia sunt, ca Csikszereda! Csikszereda a luat două goluri, la ăia le dai patru, cinci. Părerea mea e că nu se pot apăra, că nu știu”, a spus Gigi Becali înaintea meciului retur cu Auda, după ce FCSB a învins-o în campionat pe Csikszereda cu scorul de 2-0.

„Tot anul stă în meciul de joi. Vrem să ne calificăm. Am avut multe ocazii în tur, dar nu am marcat atât cât am fi vrut. O calificare va șterge înfrângerea”, a afirmat și Risto Radunovic.