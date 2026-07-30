„Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pun în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere, în București și județele Ilfov și Prahova, într-o cauză privind săvârșirea mai multor fapte de furt calificat din aeronave.

În fapt, sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea infracțională a 16 persoane, angajați ai unei societăți comerciale și complici ai acestora, care, în perioada aprilie 2023 – prezent, ar fi sustras diferite produse de catering și boutique (parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri), comercializate pe parcursul zborurilor, efectuate de către o companie aeriană, precum și încasările provenite din vânzarea acestora”, conform unui comunicat transmis de IGPR.

Prejudiciul este de aproximativ 800.000 de euro până la acest moment, conform comunicatului.

De asemenea, persoanele care sunt vizate vor fi duse la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București.

„Facem precizarea că, pe întregul parcurs al procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.