Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic

Ajustarea valorilor termice se va simți de la o zi la alta, culminând la sfârșitul acestei săptămâni, când valorile din termometre vor atinge cote critice, depășind pragul caniculei în zonele joase de câmpie și podiș.

Joi, 30 iulie 2026, conform meteorologilor, în țară, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, dar la munte, după-amiaza și seara, vor fi înnorări și izolat averse slabe (cantități de apă de 1…3 l/mp), însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în vest și în sud-vest, noaptea va fi tropicală. Spre dimineață, pe suprafețe mici în zonele depresionare, se va forma ceață.

În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15…18 grade.

Ploi slabe doar la munte

Vineri, 31 iulie 2026, căldura se accentuează. În Crișana, Banat, local în Oltenia, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, precum și în vestul Maramureșului, va fi caniculă, disconfortul termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza și spre seară la munte, unde izolat vor fi averse, în general, slabe (cantități de apă de 1…5 l/mp și posibil punctiform 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări în Dobrogea și în sudul Banatului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 38 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile Crișanei. Noaptea va fi tropicală, local în regiunile vestice și pe litoral și izolat în sud-vest.

Și în Capitală, vremea călduroasă va persista. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade și cea minimă de 16…19 grade.

Vin nopți tropicale

Vremea se va menține călduroasă, sâmbătă, 1 august 2026, iar în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Maramureșului, Transilvaniei, Olteniei și izolat în restul zonelor de câmpie din celelalte regiuni va fi caniculă, disconfort termic și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, exceptând orele după-amiezii și serii zona montană, unde va fi variabil și cu totul izolat vor fi averse slabe (cantități de apă de 1…5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade pe litoral și 39 de grade în Crișana și în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în dealurile Crișanei. Noaptea va fi tropicală în regiunile vestice, pe litoral și pe suprafețe mici în rest.

În București, temperatura maximă va fi de 33…34 de grade și cea minimă de 16…19 grade.

Duminică, termometrele ating 40 de grade Celsius

Duminică, 2 august 2026, tot de aer irespirabil avem parte. Vremea va rămâne călduroasă, chiar caniculară și cu disconfort termic ridicat (indice temperatură-umezeală – ITU care va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități), în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei, Maramureșului și izolat în celelalte regiuni.

Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade pe litoral și 40 de grade în Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile Crișanei. În vest, pe litoral și pe suprafețe mici în restul teritoriului, noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări trecătoare după-amiaza și spre seară la munte, unde izolat vor fi averse slabe (cantități de apă de 1…3 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului, al Dobrogei și pe crestele montane.

În București, anunță ANM, disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil în orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33…35 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Vreme anormală în ultima lună de vară

August 2026 începe cu un episod de caniculă în România, temperaturile urmând să depășească valorile normale pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul țării. Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a declarat pentru Libertatea că prima parte a lunii va aduce temperaturi spre 40 de grade Celsius în anumite regiuni, dar și un deficit de precipitații în mare parte din țară.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru perioada 28 iulie – 23 august 2026. Potrivit specialiștilor, vremea se va încălzi treptat în următoarele zile, pe fondul unui transport de aer tropical dinspre vestul și sud-vestul Europei.

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