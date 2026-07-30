„Președintele a înțeles un lucru. Că în ultimul an, de când domnia-sa a devenit președinte, societatea românească, sau electoratul, cei șase milioane de români care l-au votat pe Nicușor Dan au căutat un lider și l-au găsit, într-un final. Doar că liderul nu este Nicușor Dan, ci este Ilie Bolojan”, crede Muraru.

Fratele geamăn al lui Andrei Muraru, care este ambasadorul României în SUA, a continuat: „Președintele este cel care a jucat incorect. A participat la o conspirație împotriva lui Ilie Bolojan și, de obicei, în politica românească asemenea lucruri se plătesc. Asta înseamnă că va veni un moment al adevărului, o confruntare directă, o confruntare de proporții, când oamenii, românii, vor fi puși să aleagă între calea de urmat pentru această țară”.

Liderul PNL a explicat și când s-a produs ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Este vorba despre alegerile pentru Primăria Capitalei, din decembrie 2025, care au fost câștigate de Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, și nu de Cătălin Drulă (USR), susținut de Nicușor Dan.

„Momentul în care a început această luptă subterană, pe care a declanșat-o președintele României, aceasta este percepția mea, este seara alegerilor pentru Primăria Municipiului București. Acela a fost momentul când președintele României, care s-a implicat masiv în susținerea unui candidat care a ieșit pe locul 4 (n.red. – Cătălin Drulă), a înțeles că nu mai controlează jocul politic, că altcineva este liderul electoratului de dreapta, iar acela este Ilie Bolojan”, a precizat Alexandru Muraru.

„Lovitura de proporții a fost în București, unde era, practic, cel mai important electorat pentru Nicușor Dan. Adică președintele a considerat că, dacă pleacă la Cotroceni și de la Cotroceni pune mâna pe un anumit candidat, electoratul va face ce spune președintele Nicușor Dan. Profund greșit”, a conchis Muraru.

Ilie Bolojan a devenit premier pe 23 iunie 2025, când a depus jurământul de învestitură, după ce a fost desemnat de președintele Nicușor Dan și a primit votul de încredere al Parlamentului. Pe 5 mai 2026, Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, dar Guvernul său a rămas în funcție ca interimar până când va fi numit alt premier. Deocamdată, variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan, însă partidele nu se înțeleg și președintele Dan l-a acuzat pe Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern.