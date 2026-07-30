Valul de căldură se extinde în aproape toată țara

Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar temperaturile vor urca până la 39 de grade Celsius în Câmpia de Vest.

ANM informează că, în intervalul 30 iulie, ora 10:00–3 august, ora 10:00, disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii fenomenul se va extinde în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și, pe arii restrânse, în zonele de câmpie din celelalte regiuni.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 33 și 37 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, vor atinge 38–39 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că, în vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, iar în Dealurile de Vest valorile minime vor ajunge la 22–24 de grade Celsius.

ANM precizează că valul de căldură va persista și în perioada 3–9 august, urmând să se intensifice, iar vremea va deveni caniculară pe arii extinse, cu disconfort termic ridicat.

Cod galben de caniculă în șapte județe

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben, valabilă în intervalul 30 iulie, ora 10:00–31 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți;, Caraș-Severin, Timiș, Ara, Bihor și Satu Mare.

În aceste județe va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 33–37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, potrivit ANM.

România intră de la ora 10 sub avertizare de temperaturi extreme: 39 de grade la umbră și nopți tropicale până pe 3 august, în aproape toată țara
Harta județelor afectate de codul galben caniculă pe 30 și 31 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade.

Cum va fi vremea în București

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru intervalul 30 iulie, ora 10:00–3 august, ora 10:00, vremea va rămâne călduroasă în Capitală pe întreaga perioadă.

30 iulie – 31 iulie: cerul va fi senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi în jurul a 32 de grade, cu minime de 15–18 grade.

31 iulie – 1 august: vremea călduroasă va continua, cu temperaturi maxime de 32–33 de grade și minime de 16–19 grade.

1 august – 2 august: cerul va rămâne senin, iar temperatura maximă va urca la 33–34 de grade, în timp ce minima va fi de 16–19 grade.

2 august – 3 august: vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil la orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului, iar temperatura maximă va ajunge la 33–35 de grade, cu minime de 16–19 grade.

Pe toată durata intervalului, municipiul București se va afla sub incidența informării meteorologice privind valul de căldură, disconfortul termic, canicula și nopțile tropicale.

Vezi și cum va fi vremea în august 2026. ANM anunță temperaturi extreme în ultima lună de vară: „Un val de căldură intens și persistent”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Unica.ro
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
GSP.RO
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
GSP.RO
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Iranul prezintă o nouă dronă kamikaze cu reacție. Mesajul transmis Washingtonului în plină escaladare a tensiunilor
Adevarul.ro
Iranul prezintă o nouă dronă kamikaze cu reacție. Mesajul transmis Washingtonului în plină escaladare a tensiunilor
„Jandarmii au lovit femei și copii!”. Scandal la Peluza Nord între fanii Craiovei și forțele de ordine
Fanatik.ro
„Jandarmii au lovit femei și copii!”. Scandal la Peluza Nord între fanii Craiovei și forțele de ordine
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
ObservatorNews.ro
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
Mediafax.ro
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Dacă partenerul pleacă primul din această viață, evită aceste 5 greșeli. Cum îți poți reconstrui viața după vârsta de 60 de ani
Redactia.ro
Dacă partenerul pleacă primul din această viață, evită aceste 5 greșeli. Cum îți poți reconstrui viața după vârsta de 60 de ani
Durere imensă în fotbalul românesc! S-a stins din viață un jucător de legendă al clubului Petrolul Ploiești
KanalD.ro
Durere imensă în fotbalul românesc! S-a stins din viață un jucător de legendă al clubului Petrolul Ploiești

Politic

Parteneri
Andrei Vochin, necruțător: „Craiova n-a fost eliminată de Levski. A fost eliminată de greșelile pe care nu le-a corectat”
Fanatik.ro
Andrei Vochin, necruțător: „Craiova n-a fost eliminată de Levski. A fost eliminată de greșelile pe care nu le-a corectat”
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem