Valul de căldură se extinde în aproape toată țara

Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar temperaturile vor urca până la 39 de grade Celsius în Câmpia de Vest.

ANM informează că, în intervalul 30 iulie, ora 10:00–3 august, ora 10:00, disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii fenomenul se va extinde în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și, pe arii restrânse, în zonele de câmpie din celelalte regiuni.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 33 și 37 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, vor atinge 38–39 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că, în vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, iar în Dealurile de Vest valorile minime vor ajunge la 22–24 de grade Celsius.

ANM precizează că valul de căldură va persista și în perioada 3–9 august, urmând să se intensifice, iar vremea va deveni caniculară pe arii extinse, cu disconfort termic ridicat.

Cod galben de caniculă în șapte județe

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben, valabilă în intervalul 30 iulie, ora 10:00–31 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți;, Caraș-Severin, Timiș, Ara, Bihor și Satu Mare.

În aceste județe va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 33–37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, potrivit ANM.

Harta județelor afectate de codul galben caniculă pe 30 și 31 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade.

Cum va fi vremea în București

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru intervalul 30 iulie, ora 10:00–3 august, ora 10:00, vremea va rămâne călduroasă în Capitală pe întreaga perioadă.

30 iulie – 31 iulie: cerul va fi senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi în jurul a 32 de grade, cu minime de 15–18 grade.

31 iulie – 1 august: vremea călduroasă va continua, cu temperaturi maxime de 32–33 de grade și minime de 16–19 grade.

1 august – 2 august: cerul va rămâne senin, iar temperatura maximă va urca la 33–34 de grade, în timp ce minima va fi de 16–19 grade.

2 august – 3 august: vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil la orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului, iar temperatura maximă va ajunge la 33–35 de grade, cu minime de 16–19 grade.

Pe toată durata intervalului, municipiul București se va afla sub incidența informării meteorologice privind valul de căldură, disconfortul termic, canicula și nopțile tropicale.

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