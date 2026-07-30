Doliu în aviația militară română după moartea locotenent-comandorului Mihai Vîrdol

Doliu în aviația militaă după dispariția locotenent-comandorului Mihai Vîrdol, pilot al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, care a murit în urma unui grav accident de motocicletă, după ce s-a aflat în comă, relatează asingorj.ro.

Moartea sa a provocat un val de emoție în rândul militarilor, al camarazilor și al tuturor celor care i-au cunoscut activitatea. De-a lungul carierei, Mihai Vîrdol a participat la unele dintre cele mai importante misiuni ale aviației militare române.

În toamna anului 2015, Mihai Vîrdol s-a aflat la manșa aeronavelor militare care au transportat către spitale din Europa victimele tragediei din clubul Colectiv, contribuind la misiunile prin care răniții au ajuns la tratament în străinătate.

Ulterior, în timpul pandemiei de COVID-19, pilotul militar a efectuat zboruri de evacuare și transport pentru pacienții aflați în stare gravă, participând la misiunile desfășurate în acea perioadă.

Cariera sa a inclus evacuări medicale, misiuni de stingere a incendiilor, lansări de parașutiști, zboruri de inserție și extracție, precum și participarea în teatrele de operații din Afganistan, Kosovo și Irak. Totodată, a fost prezent la exerciții militare internaționale precum European Spartan, Sea Shield, Falcon LEAP, ETAP Tactical Transport și Air Defender.

Pasiunea pentru aviație a început încă din copilărie. Inspirat de tatăl său, comandorul Daniel Vîrdol, fost pilot militar și instructor pe aeronave MiG-21 și IAR-99 Șoim, Mihai Vîrdol a decis de la vârsta de cinci ani că va deveni pilot militar, urmându-și visul până la capăt.

Mesajele transmise de Forțele Aeriene Române și Armata României după dispariția pilotului militar

Forțele Aeriene Române au transmis un mesaj emoționant după memoria pilotului. „Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol. Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna”, au transmis reprezentanții instituției.

Și Armata României i-a adus un ultim omagiu.

„Astăzi, cerul României este mai sărac. Ne luăm rămas-bun, cu inimile grele, de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Există oameni care nu lasă urme doar prin ceea ce fac, ci și prin felul în care îi fac pe ceilalți să se simtă. Mihai a fost unul dintre ei. Un militar dedicat, un pilot de excepție, un camarad pe care te puteai baza în orice împrejurare și un om care și-a purtat uniforma cu onoare, modestie și demnitate. Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de toți camarazii care au împărțit cu el cerul, misiunile și aceeași credință în onoare și datorie. Unele zboruri nu se termină niciodată. Ele continuă dincolo de nori, acolo unde doar cei mai buni ajung. Drum lin printre nori, camarade. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Armatei Române.

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