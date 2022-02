Cine sunt cele 7 persoane care au murit în accidentul din Iași. Primar: „Toți erau tineri, toți cu familii”

Accidentul care a avut loc în această dimineață în jurul orei 7 pe DN28 Iași-Târgu Frumos a șocat comuna Balș din județul Iași. Șase dintre persoanele care au murit locuiau aici, iar rudele spun că se cunoșteau unii pe alții, că au copilărit împreună, iar la muncă mergeau de fiecare dată tot împreună.

Oamenii lucrau la firma Erau angajați la firma de construcții a șoferului autoutilitarei, Constantin Pralea. El era casătorit şi avea doi copii.

Constantin Pralea foto: Facebook

Șoferul dubiței avea acasă doi copii

Primarul din Balș, Constantin Bolduț, a declarat pentru Libertatea că șoferul dubiței în care se aflau muncitorii care au murit, avea o firmă mică de construcții și făcea renovări de case și apartamente. Lucra de cel puțin 15 ani în domeniu.

„Este o tragedie, am fost la locul accidentului și cred că nu au avut nicio șansă când intri în coliziune cu un camion de 40 de tone. Nu mai ai nicio șansă. Cel care conducea era un prieten de-al meu, avea o firmă mică de construcții, aveau o lucrare la Iași și mergea la lucru cu cei cinci muncitori. Era băiat gospodar aici în comună, cu căsuță frumoasă, familie, cu 2 copii mici, e tragic”, a declarat Constantin Bolduț.

Mama șoferului a povestit presei că băiatul ei a rămas orfan de tată de mic, de la 9 ani, și într-o situație materială foarte grea. Nu a dorit la nimeni să trăiască în necazul în care a trăit el, a povestit mama lui, așa că a muncit toată viața lui să le lase celor două fete, de 6 și 11 ani, o situație mai bună în caz că ar urma să pățească ceva.

„Aseară am vorbit cu el și l-am întrebat doar atât – „ce faci, mamă?”. Astăzi nu am vorbit, aseară a fost ultima vorbă a lui, era venit de la muncă. Eu m-am întors din Spania de la muncă anul trecut, am aici casa mea, stau aici să nu îi supăr pe ei, nu m-am băgat în treburile lui. Avea foarte multe planuri, a rămas fără tată la 9 ani și voia să facă pentru copiii lui să nu rămână cum a rămas el, necăjit”, a spus mama șoferului camionetei.

Pe 4 mai bărbatul urma să împlinească 40 de ani.

Soția unuia dintre muncitori a aflat vestea de la o vecină

„Cum a fost el necăjit nu a vrut să fie nimeni, i-o ajutat pe toți, când a apelat cineva la el se ducea la orice oră voia, de asta i-a angajat pe oamenii ăștia să îi ajute, hai ca să munciți cu mine. Mulți se cunoșteau de mici”, a mai spus femeia.

Soția unuia dintre muncitori, Maricel Moroșanu, de 37 de ani, a spus că aștepta ca soțul să o sune la ora 12.00, de la muncă, dar că a aflat de la o vecină că a murit în accident.

Maricel Moroșanu avea 37 de ani foto: Facebook

„Are cam un an de când mergea, aveau o lucrare la Iași, avea și contract de muncă și tot. Lucrează la o firmă de construcții de aici din sat, făceau și ei un ban, ce să facă”, a spus aceasta.

Primarul spune că valul de solidaritate în comună este foarte mare, a fost contactat de firme de pompe funebre care și-au exprimat dorința să suporte toată cheltuiala înmormântărilor și urmează să le pună în legătură cu familiile.

„A mai fost cineva care a spus că va sponsoriza toată cheltuiala pe partea de sicrie, transportul de la IML la capelă, cineva s-a oferit să sponsorizeze masa care se face atunci la înmormântare. Vom încerca să ajutăm familiile și după, chiar pe ordinea de zi a Consiliului Local o să pun, să vedem cum îi putem ajuta… Toți erau tineri, toți cu familii, cu copii, e o problemă destul de sensibilă”, a mai spus primarul comunei, Constantin Bolduț.

Șoferul care conducea camionul urma să se căsătorească

Radu Andrei, șoferul autocamionului, care lovit camionul, dar și ambulanța pe un drum din Iași, avea 30 de ani și lucra la o firmă din județ. Tânărul se pregătea de nuntă și își cumpărase recent un teren în localitatea Dumești.

Radu Andrei foto: Ziarul de Iași

Unchiul șoferului de camion, care ar fi provocat accidentul cu șapte morți din județul Iași, povestește că tânărul lucra de aproape șase ani pe camion. Tânărul, care avea 26 de ani, urma să se căsătorească în acest an, la începutul lunii septembrie.

„Era un băiat deosebit, care nu a avut niciodată probleme cu mașinile. A mai lucrat pe mașini mari, a fost plecat în Anglia, s-a întors și acum lucra din nou, chiar aici la noi în comună”, a spus primarul comunei, Mihai Cocoveică.

Principalele ipoteze luate în calcul de anchetatori

Poliția a deschis o anchetă în cazul accidentului din această dimineață. Până acum aceștia nu au transmis cauzele producerii accidentului. Însă potrivit unor surse din anchetă, aceștia merg pe mai multe piste.

Fie șoferul camionului a intrat în depășire într-o zonă cu vizibilitate redusă, fie una dintre roțile camionului a explodat, iar așa acesta a ajuns pe contrasens.

Unii șoferi au acuzat că de dimineață carosabilul era ușor alunecos în anumite zone din oraș și județ, din cauza frigului și înghețului de peste noapte, însă DRDP Iași spune ca în zona accidentului carosabilul era fără polei, chiar uscat.

„După o noapte cu temperaturi negative în tot județul, carosabilul era uscat, așadar nu era polei pe segmentul DN 28/ E583 în zona accidentului”, a transmis DRDP Iași.

