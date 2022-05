Cine este fostul candidat la prezidenţiale în SUA care ține partea rușilor pe front: „Să ne asigurăm că mişcarea fascistă din Ucraina nu mai primeşte bani şi arme de la imperialişti”

„După ce a văzut ce se întâmplă în oraş şi după ce a vorbit cu oamenii, Parker s-a convins că armata ucraineană bombardează infrastructură civilă, ucide civili pentru că, aşa cum însuşi policianul american a remarcat, «nu există nicio ţintă militară aici»”, scrie oficiosul de propagandă al Kremlinului.

John Parker este un activist american care, în 2004, a candidat fără succes la prezidenţialele din SUA din partea Partidului Mondial al Muncitorilor (Workers World Party), formaţiune de orientare marxist-leninistă de peste Ocean. A obținut doar 1.330 de voturi.

Parker a fost lider de sindicat, profesor de liceu şi scrie la publicaţia de stânga bilingvă din Statele Unite „Struggle for Socialism/La Lucha por Socialismo” (Lupta pentru socialism – n.r.), unde a semnat mai multe articole în sprijinul invaziei armatei ruse în Ucraina.

Acesta a candidat în 2016 și 2018 pentru un post de senator, dar nu a reușit să câștige, fiind votat în ambele cazuri de peste 22.000 de americani.

John Parker își va încerca din nou șansele la alegerile din toamna acestui an, când candidează pentru un post de senator de California din partea Partidului Unității Socialiste (Socialist Unity Party), însă pe listele Partidului Pace și Libertate (Peace and Freedom Party).

Afișul de campanie al candidatului John Parker la alegerile din 2022 pentru Senatul SUA

Vizită în Lugansk

La începutul lunii mai, John Parker a vizitat Moscova şi unele dintre teritoriile aflate sub ocupație rusească din Ucraina. „Miliardele de dolari pe care Statele Unite le trimit pentru acest război, pentru a pregăti naziştii Ucrainei, ar putea fi cheltuite pe nevoile sociale ale americanilor”, a declarat John Parker într-un interviu citat de Pravda.

Potrivit jurnaliştilor ruşi, Parker a susținut că Statele Unite sunt sursa răului „în această criză” şi le-a mulţumit soldaţilor ruşi pentru activitatea lor din Donbas. Omul politic american spune că va rămâne o vreme în oraşul ucrainean Rubijne, aflat la 100 de kilometri de Lugansk, în teritoriul controlat de armata rusească.

Potrivit ultimului recensământ din 2001, din cei 60.000 de locuitori ai Rubijne, peste 60% vorbesc limba rusă, în timp ce aproape 39% vorbesc ucraineană.

John Parker a descris experienţele sale din Ucraina mediate de militarii ruşi în mai multe articole publicate de „Struggle for Socialism/La Lucha por Socialismo”.

„Ieri am fost pe linia frontului în Republica Populară Lugansk. Am avut succes şi am luat multe interviuri oamenilor buni care se aflau în adăposturi şi care n-aveau unde altundeva să meargă pentru că locuinţele lor sunt bombardate de forţele ucrainene, înarmate de Statele Unite ale Americii. […] O femeie ne-a spus că e etnică ucraineană, dar denunţă ceea ce face guvernul ucrainean. Toți cei cu care am vorbit au spus că, dacă soldaţii ruşi n-ar fi fost acolo, ei n-ar mai fi fost în viaţă”, a scris Parker pe 8 mai.

Sunetul bombelor se aude atât de des încât devine ca un zgomot alb. Şi, dată fiind natura multora dintre soldații ucraineni din Batalionul Azov, aripa de dreapta sau al altor grupuri neonaziste care în multe cazuri coordonează militarii, poate că expresia „sunet alb” e adecvată. John Parker pentru „Struggle for Socialism”:

Sprijinit de mișcarea „Borotba”

John Parker (stânga) filmează un interviu în regiunea Lugansk | Foto: captură video

John Parker a realizat interviuri cu cetăţenii care se adăposteau de bombardamente. O doamnă i-a povestit că militarii ucraineni i-au distrus locuinţa, după ce au tras cu tancul.

„Cum vă explicaţi că oamenii dumneavoastră vă bombardează fără motiv?”, a întrebat americanul. „Pentru că sudul şi estul Ucrainei este locuit de vorbitori de limba rusă, iar ucrainenilor nu le place că folosim limba nativă. Şcolile şi grădiniţele noastre au impus limba ucraineană, dar copiii sunt învăţaţi acasă limba rusă”, i-a răspuns femeia.

Translator al dialogului a fost Alexey Albu, fost deputat al Consiliului Regional Odesa. Albu este liderul mişcării Borotba (lupta – n.r.), o mişcare de orientare comunistă, cu membri în Odesa, Harkov, Kiev şi Dnipro, care s-a remarcat ca opozantă a Euromaidanului din Ucraina.

După anexarea Crimeei de către armata rusă în 2014, Albu a fugit în peninsulă, unde a fondat „Comitetul pentru Eliberarea Odesei”, alături de reprezentanţi ai partidului naţionalist rus Rodina şi de organizaţia „Unitatea Slavă”.

„Elefantul din cameră, cu sânge pe colţi”

Pe 2 mai, politicianul american John Parker a vizitat şi Moscova, unde a depus flori la memorialul ridicat de ruşi pentru activiștii proruși care și-au pierdut viața în urma incidentele petrecute în 2 mai 2014 la Odesa.

Din faţa monumentului, Parker a ţinut un discurs fulminant în termenii propagandei ruseşti, acuzând liderii Ucrainei că sunt neonazişti, criminali sau trădători.

„Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ridicăm problema naturii guvernului ucrainean şi să alertăm clasa noastră (muncitoare, n.r.) despre pericolul expansiunii Statelor Unite prin NATO, cel mai mare pericol al umanităţii din prezent”, a spus Parker în faţa unei audienţe modeste.

El a adăugat: „Preşedintele Zeleski nu doar că şi-a recompensat făptaşii lăsându-i liberi, dar a numit un guvernator fascist în Odesa pentru a pune sare pe rană. […] Zelenski este un trădător nu doar pentru clasa muncitoare, dar şi pentru evreii din toată lumea. Merită această persoană, acest regim al criminalilor în serie, armele sofisticate de distrugere în masă pe care SUA le-a trimis în Ucraina? Oamenii ar trebui să fie atenţi la sugestia lui Zelenski de a i se permite să accepte arme nucleare în Ucraina. Nimeni nu ar trebui să subestimeze dorinţa imperialismului american de a comite orice crime, genocid sau crime de război. Cele peste 200.000 de victime de la Nagasaki şi Hiroshima dovedesc asta”.

Cea mai bună metodă de a onora martirii, antifasciştii şi camarazii curajoşi care şi-au riscat viaţa pentru a-i înfrânge pe fascişti, care şi-au riscat viaţa pentru a proteja umanitatea de acest flagel este să ne asigurăm că mişcarea fascistă din Ucraina nu mai primeşte arme, bani sau sprijin politic din partea puterilor imperialiste, care vorbesc în mod ipocrit despre crime de război imaginare în timp ce îl scuză pe elefantul din cameră, cu sânge pe colţi. John Parker, discurs la Moscova:

